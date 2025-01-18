بقيمة 4 مليارات يورو.. السعودية تبرم صفقة تاريخية في القطاع الرياضي

هذا الاتفاق، الذي أعلنته صحيفة "آس" الإسبانية، يجمع بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) وشركة "إنفيلد إنفستمنت بارتنرز" الأميركية، حيث يهدف إلى تحديد فرص استثمارية واعدة في القطاع الرياضي.يأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية شاملة للسعودية، لتوسيع نفوذها في الرياضات العالمية، وخاصة كرة القدم، بعد أن أحدثت المملكة زلزالًا في عالم الرياضة بتوقيعها مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير/ كانون الثاني 2023، واستمرت بعدها في استقطاب ألمع نجوم أوروبا إلى دوري روشن، مثل الفرنسي كريم بنزيما والجزائري رياض محرز والبرازيلي نيمار جونيور.تواصل المملكة جهودها الحثيثة لتعزيز حضورها الرياضي، من خلال استضافة بطولات مرموقة مثل كأس السوبر الإسباني والإيطالي، واستقطاب المزيد من اللاعبين العالميين، حيث يقترب نادي الهلال من حسم صفقة المصري محمد صلاح أفضل لاعب تقريبًا حاليًّا بالعالم.التعاون الجديد بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة "إنفيلد"، يُظهر بوضوح الطموح السعودي لتوسيع قاعدة نفوذ المملكة إلى ما هو أبعد من كرة القدم.ومع ذلك، تبقى كرة القدم في صدارة هذه الاستراتيجية، حيث لم تكتف الممكلنة بالنجوم الذين تم التعاقد معهم، إذ ترغب في جلب البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني وكذلك البلجيكي كيفين دي بروين متوسط ميدان مانشستر سيتي الإنجليزي والمصري محمد صلاح نجم ليفربول الأول.