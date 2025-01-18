تشواميني يدهش زملاءه بالرد على اعداء جمهور مدريد

وتعرض أوريلين تشواميني لانتقادات حادة من جماهير في استاد سانتياغو برنابيو، خلال الفوز 5-2 على فيغو في كأس ملك إسبانيا.وذكرت صحيفة "ماركا" في تقرير لها أن طريقة تعامل تشواميني مع هجوم الجماهير عليه، نالت إعجاب وتقدير كبير من زملاءه في "الميرينغي" والجهاز الفني بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.وشهدت فترة الإحماء قبل انطلاق المباراة ثم دقائق الشوط الأول، توجيه هتافات عدائية ضد تشواميني بسبب مستواه في الخسارة 2-5 أمام برشلونة في السوبر الإسباني الأحد الماضي.وزادت تلك الهتافات من حساسية تعامل لاعبي مع زميلهم، الذي ينظرون إليه طوال الوقت على أنه للاعب المحترف الذي يقبل اللعب في أي دور سواء في الوسط أو الدفاع.وخلال جلسة بين شوطي المباراة في خلع الملابس، أثنى "الميرينغي" على زميلهم الفرنسي ليس فقط بسبب عدم تأثره بالإهانات، ولكن بسبب جودته الفنية من خلال تسديدة بعد 13 دقيقة أو تعامله الإيجابي في الخط الخلفي.ومن جانبه، علّق كارلو أنشيلوتي على أداء تشواميني بعد المباراة قائلاً: "لقد قدم مستويات جيدة، عاد لمركزه وساعدنا كثيراً في الخط الخلفي ضغط بشكل رائع ودعم لوكا مودريتش وداني سيبايوس".ومن جانبه، دعم الفرنسي كيليان مبابي مواطنه لاعب الوسط من خلال حديثه للجماهير الحاضرة في البرنابيو وطالبهم باحترامه.وأعرب عدد كبير من وعلى رأسهم الكرواتي لوكا مودريتش قائد الفريق، عن تقديرهم وإعجابهم بالنجم الأسمر في ظل الموقف الاستثنائي الذي تعرض له.