بعد هدفه الأول في 2025.. ميسي يشعل أزمة حادة مع المكسيك (فيديو)

نيوز – رياضة



أشعل الأسطورة الأرجنتينية أزمة حادة على هامش قيادته إنتر ميامي الأمريكي، لفوزٍ ودي أمام كلوب المكسيكي بركلات الترجيح 3-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 2-2.





وبطريقة صادمة، قرر الأسطورة الأرجنتينية إهانة الجماهير المكسيكية وفقًا لما ورد في موقع (theplayoffs)، عقب الإشارة بيديه إلى امتلاك منتخب بلاده (3) ألقاب في كأس العالم، مقابل فشل المنتخب المكسيكي في الحصول على أي لقب عالمي حتى الآن.





وسرعان ما أشعل احتفال جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وامتد إلى حالة من الصراع والتراشق بين مشجعي المنتخبين الأرجنتيني والمكسيكي، الذين يجمعهم تاريخ كبير من التنافس الحاد.

CABEZAZO DEL MEJOR FUTBOLISTA DE TODOS LOS TIEMPOS 🐐✨ pic.twitter.com/S8ndmdrUzA — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 19, 2025

يشعل أزمة حادة بعد هدفه الأول في عام 2025

على مدار (36) مواجهة سابقة بين المنتخبين، كان التوتر سيد الموقف بين الأرجنتين والمكسيك، خاصة أن المكسيكيين اكتفوا بالفوز عبر 5 مباريات، تاركين التانغو ينتصر في (18) مواجهة، مقابل التعادل في (13) مباراة أخرى.



وكانت المكسيك قريبة من إفساد حلم بالفوز بلقب مونديال قطر 2022، حيث التقى المنتخبان فور خسارة الأرجنتين أمام السعودية 1-2 في لقائها الافتتاحي، لكن المكسيكيون عجزوا عن تحقيق الانتصار وإجبار الأرجنتينيين على الوداع المبكر، ليخرجوا خاسرين بهدفين دون رد. في الدقيقة (34) وبينما كانت تشير النتيجة إلى تقدم المنافس المكسيكي بهدف دون رد، انطلق جوردي ألبا من الجهة اليسرى قبل أن يمرر عرضية استقبلها لويس سواريز داخل منطقة الجزاء، وأعادها بدوره عكسية وجدت رأس الذي أسكنها .وبطريقة صادمة، قرر الأسطورة الأرجنتينية إهانة الجماهير المكسيكية وفقًا لما ورد في موقع (theplayoffs)، عقب الإشارة بيديه إلى امتلاك منتخب بلاده (3) ألقاب في كأس العالم، مقابل فشل المنتخب المكسيكي في الحصول على أي لقب عالمي حتى الآن.وسرعان ما أشعل احتفال جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وامتد إلى حالة من الصراع والتراشق بين مشجعي المنتخبين الأرجنتيني والمكسيكي، الذين يجمعهم تاريخ كبير من التنافس الحاد.على مدار (36) مواجهة سابقة بين المنتخبين، كان التوتر سيد الموقف بين الأرجنتين والمكسيك، خاصة أن المكسيكيين اكتفوا بالفوز عبر 5 مباريات، تاركين التانغو ينتصر في (18) مواجهة، مقابل التعادل في (13) مباراة أخرى.وكانت المكسيك قريبة من إفساد حلم بالفوز بلقب مونديال قطر 2022، حيث التقى المنتخبان فور خسارة الأرجنتين أمام السعودية 1-2 في لقائها الافتتاحي، لكن المكسيكيون عجزوا عن تحقيق الانتصار وإجبار الأرجنتينيين على الوداع المبكر، ليخرجوا خاسرين بهدفين دون رد.

من ناحيته يملك في جعبته (6) مباريات سابقة أمام المنتخب المكسيكي، نجح في تحقيق الانتصار عبر (5) مباريات منها، والتعادل في مباراة أخرى، وسط تسجيل (4) أهداف وتقديم (3) تمريرات حاسمة.



وسبق للأسطورة تحقيق حلمه الأبرز والمتمثل في الفوز بلقب كأس العالم، عقب التتويج مع الأرجنتين بلقب مونديال قطر 2022، إثر الفوز على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.



جدير بالذكر أن نجح في تسجيل رقم قياسي خاص في مسيرته الاحترافية، بعد تمكنه من التسجيل للعام الميلادي الحادي والعشرين على التوالي، علمًا أن غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو تمكن مؤخرًا من التسجيل للعام الرابع والعشرين على التوالي.