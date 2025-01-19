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بعد هدفه الأول في 2025.. ميسي يشعل أزمة حادة مع المكسيك (فيديو)

رياضة

2025-01-19 | 04:37
بعد هدفه الأول في 2025.. ميسي يشعل أزمة حادة مع المكسيك (فيديو)
1,595 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أشعل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي أزمة حادة على هامش قيادته إنتر ميامي الأمريكي، لفوزٍ ودي أمام كلوب أمريكا المكسيكي بركلات الترجيح 3-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 2-2.

في الدقيقة (34) وبينما كانت تشير النتيجة إلى تقدم المنافس المكسيكي بهدف دون رد، انطلق جوردي ألبا من الجهة اليسرى قبل أن يمرر عرضية استقبلها لويس سواريز داخل منطقة الجزاء، وأعادها بدوره عكسية وجدت رأس ميسي الذي أسكنها الشباك.

وبطريقة صادمة، قرر الأسطورة الأرجنتينية إهانة الجماهير المكسيكية وفقًا لما ورد في موقع (theplayoffs)، عقب الإشارة بيديه إلى امتلاك منتخب بلاده (3) ألقاب في كأس العالم، مقابل فشل المنتخب المكسيكي في الحصول على أي لقب عالمي حتى الآن.


وسرعان ما أشعل احتفال ميسي جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وامتد إلى حالة من الصراع والتراشق بين مشجعي المنتخبين الأرجنتيني والمكسيكي، الذين يجمعهم تاريخ كبير من التنافس الحاد.

ليونيل ميسي يشعل أزمة حادة بعد هدفه الأول في عام 2025
على مدار (36) مواجهة سابقة بين المنتخبين، كان التوتر سيد الموقف بين الأرجنتين والمكسيك، خاصة أن المكسيكيين اكتفوا بالفوز عبر 5 مباريات، تاركين التانغو ينتصر في (18) مواجهة، مقابل التعادل في (13) مباراة أخرى.

وكانت المكسيك قريبة من إفساد حلم ليونيل ميسي بالفوز بلقب مونديال قطر 2022، حيث التقى المنتخبان فور خسارة الأرجنتين أمام السعودية 1-2 في لقائها الافتتاحي، لكن المكسيكيون عجزوا عن تحقيق الانتصار وإجبار الأرجنتينيين على الوداع المبكر، ليخرجوا خاسرين بهدفين دون رد.
 
من ناحيته يملك ميسي في جعبته (6) مباريات سابقة أمام المنتخب المكسيكي، نجح في تحقيق الانتصار عبر (5) مباريات منها، والتعادل في مباراة أخرى، وسط تسجيل (4) أهداف وتقديم (3) تمريرات حاسمة.

وسبق للأسطورة ليونيل ميسي تحقيق حلمه الأبرز والمتمثل في الفوز بلقب كأس العالم، عقب التتويج مع الأرجنتين بلقب مونديال قطر 2022، إثر الفوز على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

جدير بالذكر أن ميسي نجح في تسجيل رقم قياسي خاص في مسيرته الاحترافية، بعد تمكنه من التسجيل للعام الميلادي الحادي والعشرين على التوالي، علمًا أن غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو تمكن مؤخرًا من التسجيل للعام الرابع والعشرين على التوالي.
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بعد هدفه الأول في 2025

ميسي يشعل أزمة حادة مع المكسيك

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