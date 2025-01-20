4 أساطير مرشحين لتدريب ريال مدريد

نيوز – رياضة

ودارت تكهنات حول إمكانية إقالة أنشيلوتي بعد خسارة كأس السوبر الإسباني على يد برشلونة بهزيمة ثقيلة بنتيجة 2-5 في المملكة العربية السعودية، ولكن إدارة ريال مدريد لم تتحرك بأي قرار رسمي.

وتلمع أسماء 4 أساطير من ريال مدريد السابقين لتولي قيادة الفريق في الموسم الجديد حال رحيل أنشيلوتي عن منصبه وتمسكه بهذا القرار غير المعلن.

وادناه 4 سابقين في ريال مدريد لتولي قيادة الفريق خلال المرحلة القادمة:

تشابي ألونسو

يبدو المدرب الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني واحدًا من أقوى المرشحين لقيادة ريال مدريد.

ولعب تشابي بقميص ريال مدريد خلال المدة بين 2009 حتى 2014 بعد رحيله عن ليفربول الإنجليزي.

واتجه النجم الإسباني إلى التدريب بعد اعتزاله اللعب، وقاد فريق الشباب بنادي ريال مدريد موسم 2018-2019، ثم تولى فريق الرديف بنادي ريال سوسييداد الإسباني خلال الأعوام بين 2019 حتى 2022.

ولمع اسم تشابي في مجال التدريب بعدما تولى باير ليفركوزن في أكتوبر 2022، وقاد الفريق لتحقيق لقب الدوري الألماني لأول مرة في مسيرته، بجانب حصد كأس ألمانيا قبل أن يكمل الثلاثية المحلية باقتناص لقب كأس السوبر.

وقاد تشابي فريقه إلى نهائي الدوري الأوروبي قبل الخسارة أمام أتالانتا الإيطالي وهو الأمر الذي يجعله واحدًا من أقوى المرشحين لتدريب ريال مدريد، خاصة أنه يملك إنجازات مميزة أخيرًا.

زين الدين زيدان

رغم ابتعاد زيدان عن التدريب منذ رحيله عن قيادة ريال مدريد عام 2021، فإن النجم الفرنسي يبدو أحد أقوى المرشحين لتدريب الفريق مجددًا.

ويعد زيدان أحد أساطير ريال مدريد لاعبًا في الأعوام بين 2001 إلى 2006 بعد انضمامه قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

وبعيدًا عن كونه أسطورة حققت نجاحات عديدة مع ريال مدريد فإن زيدان صاحب إنجازات كبيرة في مستوى التدريب، على رأسها حصد لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

ونجح زيدان في لم شمل ريال مدريد وإعادته إلى سكة البطولات بشكل رائع، وهو ما يجعله اسمًا مرشحًا بقوة لتدريب الفريق.

سانتياغو سولاري

لعب النجم الأرجنتيني سانتياغو سولاري بقميص ريال مدريد خلال الأعوام بين 2000 إلى 2005، قبل أن يعتزل بعدها بستة أعوام ويتجه للتدريب.

ويعمل سولاري في نادي ريال مدريد منذ عام 2013، وقاد فريق الشباب على مدار 3 أعوام، ثم تولى الفريق الرديف، قبل أن يقود الريال مؤقتًا عام 2018 حتى مارس 2019.

وعمل سولاري في المجال الإداري والتسويقي بنادي ريال مدريد، قبل أن يخوض تجربة وحيدة موسم 2021-2022 مع كلوب أمريكا المكسيكي، ثم عاد إلى الريال مسؤولًا عن قطاع كرة القدم منذ تشرين الثاني 2022.

راؤول غونزاليس

يبقى راؤول أحد أساطير ريال مدريد عبر التاريخ بعدما تخرج في قطاع الناشئين بالنادي ولعب بقميص الفريق منذ 1994 حتى 2010.

ويعمل راؤول بالنادي مدربًا بقطاع الناشئين منذ عام 2018، كما تولى الفريق الرديف.

ويبقى راؤول مرشحًا بقوة لتدريب ريال مدريد استكمالاً لمشواره التدريبي بعد أن عمل لسنوات في صفوف قطاع الناشئين.