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مبابي يكشف سر تحسن أدائه مع الريال

رياضة

2025-01-21 | 11:36
مبابي يكشف سر تحسن أدائه مع الريال
المصدر:
وكالات
679 مشاهدة

أكد مهاجم ريال مدريد الإسباني كيليان مبابي، اليوم الثلاثاء، ان التغيير في العقلية والحالة الذهنية كان وراء تحسن مستواه مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وعانى مبابي كثيرا في موسمه الأول مع الريال، لكنه بدأ يتحسن تدريجيا إلى مستوى التوقعات.
وسجل مبابي هدفين في فوز ريال مدريد على لاس بالماس بنتيجة 4 / 1 في الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الأحد الماضي، ليرفع حصيلته إلى 4 أهداف في خر 4 مباريات.

وكان كيليان مبابي قد صرح بعد الخسارة أمام أتلتيك بلباو العام الماضي أن مستواه وصل للحضيض مع ريال مدريد، وأنه حان الوقت للتغيير.

وأشار مبابي في مؤتمر صحفي الثلاثاء قبل مواجهة سالزبورغ النمساوي في دوري أبطال أوروبا: "لقد غيرت عقليتي بعد مباراة بلباو".

وأضاف: "قدمت أداء سيئا للغاية، وقلت لنفسي لم أنضم لريال مدريد لأظهر بهذا المستوى، وأدركت أنني بحاجة للتغيير على مستوى العقلية خاصة أنني كنت في حالة بدنية جيدة".

وأوضح النجم الفرنسي الدولي "كنت أفكر كثيرا في كيفية أداء المطلوب مني داخل أرض الملعب، وعندما تفكر كثيرا لا تؤدي بشكل جيد".

واختتم مبابي تصريحاته قائلا: "يجب أن يتسم أي لاعب بالتواضع عند الانضمام إلى ريال مدريد، الفائز بدوري أبطال أوروبا، ولم يكن مقبولا أن أطلب من زملائي تمرير الكرة لي، بل كان يجب إظهار الاحترام لهم".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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الريال

مبابي

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