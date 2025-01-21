مبابي يكشف سر تحسن أدائه مع الريال

وعانى كثيرا في موسمه الأول مع الريال، لكنه بدأ يتحسن تدريجيا إلى مستوى التوقعات.وسجل هدفين في فوز على لاس بالماس بنتيجة 4 / 1 في لكرة القدم يوم الأحد الماضي، ليرفع حصيلته إلى 4 أهداف في خر 4 مباريات.وكان قد صرح بعد الخسارة أمام أتلتيك بلباو العام الماضي أن مستواه وصل للحضيض مع مدريد، وأنه حان الوقت للتغيير.وأشار في مؤتمر صحفي الثلاثاء قبل مواجهة سالزبورغ النمساوي في دوري أبطال أوروبا: "لقد غيرت عقليتي بعد مباراة بلباو".وأضاف: "قدمت أداء سيئا للغاية، وقلت لنفسي لم أنضم لريال لأظهر بهذا المستوى، وأدركت أنني بحاجة للتغيير على مستوى العقلية خاصة أنني كنت في حالة بدنية جيدة".وأوضح النجم الفرنسي الدولي "كنت أفكر كثيرا في كيفية أداء المطلوب مني داخل أرض الملعب، وعندما تفكر كثيرا لا تؤدي بشكل جيد".واختتم تصريحاته قائلا: "يجب أن يتسم أي لاعب بالتواضع عند الانضمام إلى مدريد، الفائز بدوري أبطال أوروبا، ولم يكن مقبولا أن أطلب من زملائي تمرير الكرة لي، بل كان يجب إظهار الاحترام لهم".