بعد إعصار بنفيكا.. برشلونة يحصد مكافآت مالية ضخمة بدوري الأبطال

وبعد هذا الفوز، ضمن برشلونة تأهله مباشرة إلى الدور ثمن النهائي، بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة ضد أتالانتا.ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سيستفيد البارسا كثيرًا من الناحية المالية بعد تأهله إلى ثمن نهائي دوري الأبطال.وقالت الصحيفة: "إلى جانب مبلغ 18.62 مليون يورو المضمون من قبل للفرق الـ36 المشاركة في الدور الأول، فإن برشلونة حصد مبلغ 2.1 مليون يورو بعد كل انتصار، وبالتالي أضاف البارسا 12.6 مليون يورو أخرى إلى مكافآته حتى الآن".وأضافت: "سيحصل برشلونة أيضا على 11 مليون يورو بعد التأهل إلى دور الـ16، ومليوني يورو إضافية كمكافأة لتأكيد بين أفضل 8 فرق، وهذا يعني أن البارسا حصل حتى الآن على 44.22 مليون يورو ثابتة بفضل أدائه الرياضي".وتابعت: "عند اكتمال التصفيات في نهاية الجولات الثماني، يتم توزيع 36 حزمة مالية تبلغ الواحدة 275 ألف يورو، بحيث يحصل الفريق الأخير في الترتيب على حزمة واحدة، بينما يحصل الأول على 36 حزمة (أي 9.9 مليون يورو إجمالاً)، وفي حالة برشلونة، الذي يحتل الآن المركز الثاني، سيحصل على 35 حزمة بقيمة 9.625 مليون يورو".وواصلت: "إذا أنهى برشلونة مرحلة الدوري في المركز الثاني سيبدأ المرحلة التالية بإجمالي 53.845 مليون يورو، مع إمكانية إضافة 2.1 مليون يورو عن أي انتصار أو 700 ألف يورو عن أي تعادل ضد أتالانتا في المباراة الأخيرة يوم الأربعاء 29 نوفمبر (تشرين ثانٍ)".واختتمت: "بعد ذلك، سيحصل برشلونة على 12.5 مليون يورو إذا تأهل إلى ربع النهائي، و15 مليون يورو في حال وصوله لنصف النهائي، و18.5 مليون يورو إذا وصل إلى النهائي، و6.5 مليون يورو إضافية إذا فاز باللقب، و4 ملايين يورو مقابل التأهل إلى كأس السوبر الأوروبي (مع مليون إضافي إذا فاز بها)".