بعد فسخ عقده مع الشرطة.. الأردني شرارة يقترب من العودة للدوري الليبي

نيوز – رياضة



اقترب النجم الأردني الدولي محمد أبو زريق المعروف بلقب شرارة من خوض تجربة جديدة في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم من بوابة نادي السويحلي وذلك عقب نهاية رحلته القصيرة مع الشرطة .





وسبق للنجم الأردني البالغ من العمر (27 عامًا) أن لعب في الدوري الليبي الممتاز في الموسم الرياضي 2021-22 مع طرابلس وقدّم أداءً فنيًّا متميزًا وكان واحداً من الفريق في المسابقة حيث حقق العديد من النجاحات جعلته يتمتع بشعبية جارفة بين صفوف جماهير الزعيم.



الأردني شرارة يقترب من العودة إلى الدوري الليبي

بدأ نادي السويحلي الليبي خطوات فعلية في مفاوضات لضم النجم الأردني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



ويسعى نادي السويحلي الليبي للتعاقد مع النجم الأردني الدولي حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، كما ان المفاوضات ما زالت متواصلة بين الطرفين خاصة أن اللاعب لم يرفض أو يقبل عرض الانضمام للفريق وطلب مهلة للتفكير قبل حسم موقفه النهائي. وكان محمد أبو زريق المعروف بلقب "شرارة" قد انضم بداية الموسم الحالي 2024-25 لصفوف نادي الشرطة لمدة موسم ولكنه أعلن الإثنين عن فسخ عقده رسميًّا بالتراضي بين الإدارة واللاعب بسبب عدم حصوله على فرصة اللعب بشكل متواصل في مباريات الفريق في الدوري وكان حبيسًا لدكة البدلاء.وسبق للنجم الأردني البالغ من العمر (27 عامًا) أن لعب في الدوري الليبي الممتاز في الموسم الرياضي 2021-22 مع طرابلس وقدّم أداءً فنيًّا متميزًا وكان واحداً من الفريق في المسابقة حيث حقق العديد من النجاحات جعلته يتمتع بشعبية جارفة بين صفوف جماهير الزعيم.بدأ نادي السويحلي الليبي خطوات فعلية في مفاوضات لضم النجم الأردني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.ويسعى نادي السويحلي الليبي للتعاقد مع النجم الأردني الدولي حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، كما ان المفاوضات ما زالت متواصلة بين الطرفين خاصة أن اللاعب لم يرفض أو يقبل عرض الانضمام للفريق وطلب مهلة للتفكير قبل حسم موقفه النهائي.

ويسعى نادي السويحلي الليبي -الذي لم يسبق له الفوز بلقب الدوري المحلي طوال مسيرته- من خلال التعاقد مع شرارة للفوز بخدمات نجم يتمتع بالسرعة والمهارة ويمثل إضافة حقيقية في منظومة المدرب التونسي فتحي جبال الذي يسعى لبناء فريق قوي لينافس على لقب المسابقة في الموسم الكروي الجديد.



يذكر أن المهاجم الأردني محمد أبو زريق بدأ مسيرته مع فريق الرمثا الأردني في عام 2018 واحترف في السيلية القطري بين عامي 2019-2020 وخاض بعدها تجربة مع طرابلس في الدوري الليبي وفي أغسطس/ آب 2022 انضم لصفوف الترجي لكنه لم يحظ بدقائق لعب طويلة مع العملاق التونسي وفي الموسم الماضي خاض تجربة مع الوحدات الأردني وأسهم في قيادته للتتويج بلقب كأس .