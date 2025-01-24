علي جاسم يتقرب من الانتقال لفريق المير سيتي الهولندي

وعاش (20 عاما) فترة صعبة في كومو الإيطالي بسبب قلة مشاركته في المباريات، حيث ظل حبيس الدكة في أغلب الأحيان وتم إبعاده من القائمة في أحيان أخرى.واللاعب علي حضر في هولندا من أجل إكمال التفاوض مع فريق المير سيتي، إذ حصل النادي الهولندي على الضوء الأخضر من فريق كومو من أجل المضي في التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة وهو الشرط الذي وضعه المدرب سيسك فابريغاس من أجل رحيل لاعبه.لكن إجراءات انتقال إلى المير سيتي، توقفت منذ نحو أسبوعين، سبب عدم اكتمال الإجراءات الرسمية للإعلان عن الصفقة ومن أبرز تلك الإجراءات صدور ورقة عمل للاعب في هولندا، بالتالي انتظر الفريق الهولندي واللاعب طيلة هذه المدة من أجل صدور هذه الورقة.علي يبحث عن إثبات الذات في تجربته الهولنديةووكيل أعمال علي جاسم، حضر اليوم في مدينة ميلانو الإيطالية واصطحب اللاعب إلى هولندا، إذ ستكون هذه المرة هي الأخيرة التي يغادر فيها اللاعب لفريقه كومو على أن يعود في نهاية الموسم بحسب الاتفاق المبرم بين كومو والمير إن لم تكن هناك مستجدات أخرى.إن أبرز أسباب عدم منح الفرصة الكافية للاعب مع كومو لم تكن فنية وإنما تتعلق بثقافة اللاعب، حيث رفض المدرب الإسباني سيسك فابريغاس منحه الفرصة الكاملة في حال لم يتقن اللاعب اللغة الإنجليزية أو الإيطالية، بالتالي لم يتمكن من تحقيق ذلك في فترة قصيرة ليبحث عن فرصة جديدة للاحتراف، بحسب winwin.كما ان اللاعب علي استعاد ابتسامته وهو متحمس كثيرا لخوض التجربة مع المير سيتي، إذ يسعى إلى إظهار مستوياته الكبيرة مع الفريق الهولندي ليبرهن للجميع بأنه اللاعب الذي يجدر الوثوق به، بالتالي فإن اللاعب سيكمل تحضيراته لالتقاط صورة توقيع العقد مع الفريق الهولندي خلال أيام.تجدر الإشارة إلى أن علي سيكون ثالث صفقات المير، حيث أنجز النادي (صاحب المركز قبل الأخير في الدوري الهولندي) التعاقد مع مدافع لوكسمبورغ مارفن مارتينز (25 عاما) والمهاجم الكندي تشارلز أندرياس بريم (25 عاما) الذي جاء من سبارتا.