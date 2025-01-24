عشية موقعة تشيلسي.. غوارديولا: مرموش سيتكيف سريعا

وبعد الترحيب بالثنائي الدفاعي الأوزبكي عبد القادر خوسانوف القادم من لانس الفرنسي والبرازيلي فيتور ريس المنضم من بالميراس، نجح سيتي في ضم مهاجم آينتراخت فرانكفورت الدولي عمر مرموش أمس الخميس.وأشار غوارديولا إلى أن "الثلاثي الجديد قد يكون متاحا للاختيار قبل مواجهة تشيلسي المقررة غدا السبت في قمة مباريات الأسبوع 23 من الدوري الإنجليزي".وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي عشية مواجهة تشيلسي: "لم نتدرب كثيرا لأننا سافرنا ولعبنا مباريات، لذلك لم نتدرب جميعا معا".وتابع: "عمر مرموش شارك في الحصة التدريبية للفريق، وتدرب الآخرون قليلا ولكن ليس جميعا معا. لكنهم جيدون، وفيتور شاب لديه شخصية رائعة ويحتاج إلى الوقت".وعن عبد القادر خوسانوف، أوضح غوارديولا: "خوسانوف قد استقر بالفعل في اللعب بالدوري الفرنسي والتعامل مع لاعبين أقوياء وسريعين. إنه لا يتحدث الإنجليزية كثيرا بل يتحدث الفرنسية أكثر، لذا فإن التواصل سيكون أحد المواقف التي يتعين علينا التعامل معها".كما أضاف عن مرموش: "وعمر، شارك أمس في أول جلسة تدريبية، وأعتقد أنه سيتكيف بسرعة".وتفصل نقطتان فقط بين سيتي وتشيلسي قبل مواجهتهما غدا السبت على ملعب "الاتحاد"، حيث من المحتمل أن يعود السماوي إلى المراكز الأربعة الأولى في حال الفوز.وعن مواجهة الغد، قال غوارديولا: "نعم، إنها مباراة مهمة حقا، جودة تشيلسي عالية".وواصل: "إنهم قريبون منا في ترتيب الجدول، حتى مع المشاكل الكبيرة التي واجهناها في الجولات الماضية".وختم حديثه: "هذا الأسبوع مهم للغاية، والمباراتان القادمتان ستكونان بمثابة نهائيات بالنسبة لنا. نريد مساعدة جماهيرنا، وسيدعموننا لتقديم أداء جيد لتحقيق النتائج التي نحتاجها".