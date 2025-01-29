ما هي التحديات التي تهدد نجاح علي جاسم مع ألمير سيتي في هولندا؟

وأعلن نادي المير سيتي الهولندي تعاقده مع اللاعب علي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قادمًا من فريق كومو الإيطالي في الانتقالات الشتوية الحالية.وتعد تجربة اللعب في الدوري الهولندي الممتاز ثالث تجربة احترافية للاعب الشاب، بعد تجربته القصيرة جدًّا في نادي أنطاليا سبور التركي وكومو الإيطالي.وسيواجه اللاعب (21 عامًا) ثلاثة تحديات لإنجاح مهمته المؤقتة مع النادي الهولندي، خصوصًا وإن إعارته لا تتضمن بند الشراء من قبل ألمير سيتي.المهمة والأولى لنجاح تجربة مع المير سيتي، هي إنقاذ الفريق من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الهولندي، حيث يعاني الفريق هذا الموسم ويقبع في المركز الأخير.ألمير سيتي حصد 10 نقاط فقط من 19 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 4 وخسر في 13 مباراة، وحقق آخر انتصار له قبل ثلاث جولات أمام هيرنيفين، لكنه يحتاج إلى المزيد ولذلك تعاقد مع اللاعب ليكون عاملًا حاسمًا ومساعدًا في تحسين نتائج الفريق، وفي حال حقق ذلك سيكون محبوب الجماهير هناك.رغم موهبته الكبيرة وقوته الجسدية، إلا أن يفتقد إلى اللغة، حيث لا يجيد التحدث باللغة الإنجليزية، وهذا الأمر شكل تحديًا وعائقًا كبيرًا أمام احترافه في أوروبا.ما زال يدخل في دورات مكثفة لإتقان اللغة الإنجليزية على أقل تقدير، لأن هذا الأمر كان سببًا كبيرًا في عدم الحصول على الفرصة مع فريق كومو الإيطالي، وهو ما أكده المدرب سيسك فابريغاس، بأن اللاعب لا يمكنه التواصل مع زملائه بشكل جيد، لتبقى اللغة هي التحدي الأصعب للاعب.تعد تجربة الاحتراف مع فريق المير سيتي اختبارًا حقيقيًّا وفرصة أخيرة لعلي في الملاعب الأوروبية، لأن عدم النجاح قد يدفع كومو الإيطالي إلى الاستغناء عن خدماته في الصيف المقبل.لا يريد العودة إلى الدوري المحلي في أو الانتقال إلى ناد عربي آخر، واختار الانتقال إلى المير سيتي من أجل الاستمرار باللعب، ليكون بأفضل مستوى حين يلتحق بمباريات المنتخب في تصفيات كأس العالم، لذلك سيحاول استغلال هذه الفرصة وعبور هذا التحدي بنجاح.وانضم علي إلى تدريبات المير سيتي، حيث يستعد للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام آ كي سي فالفيك ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الهولندي الممتاز يوم الأحد المقبل.