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ما هي التحديات التي تهدد نجاح علي جاسم مع ألمير سيتي في هولندا؟

رياضة

2025-01-29 | 05:42
ما هي التحديات التي تهدد نجاح علي جاسم مع ألمير سيتي في هولندا؟
370 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يواجه علي جاسم لاعب المنتخب العراقي ونادي ألمير سيتي الهولندي، ثلاثة تحديات من أجل النجاح في مهمته مع فريقه الجديد في الدوري الهولندي الممتاز، خلال النصف الثاني من الموسم الحالي.

وأعلن نادي المير سيتي الهولندي تعاقده مع اللاعب العراقي علي جاسم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قادمًا من فريق كومو الإيطالي في الانتقالات الشتوية الحالية.

وتعد تجربة اللعب في الدوري الهولندي الممتاز ثالث تجربة احترافية للاعب العراقي الشاب، بعد تجربته القصيرة جدًّا في نادي أنطاليا سبور التركي وكومو الإيطالي.

وسيواجه اللاعب العراقي (21 عامًا) ثلاثة تحديات لإنجاح مهمته المؤقتة مع النادي الهولندي، خصوصًا وإن إعارته لا تتضمن بند الشراء من قبل ألمير سيتي.

ألمير سيتي يراهن على علي جاسم لإنقاذ الفريق
المهمة الأساسية والأولى لنجاح تجربة جاسم مع المير سيتي، هي إنقاذ الفريق من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الهولندي، حيث يعاني الفريق هذا الموسم ويقبع في المركز الأخير.

ألمير سيتي حصد 10 نقاط فقط من 19 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 4 وخسر في 13 مباراة، وحقق آخر انتصار له قبل ثلاث جولات أمام هيرنيفين، لكنه يحتاج إلى المزيد ولذلك تعاقد مع اللاعب العراقي ليكون عاملًا حاسمًا ومساعدًا في تحسين نتائج الفريق، وفي حال حقق جاسم ذلك سيكون محبوب الجماهير هناك.

اللغة
رغم موهبته الكبيرة وقوته الجسدية، إلا أن جاسم يفتقد إلى اللغة، حيث لا يجيد التحدث باللغة الإنجليزية، وهذا الأمر شكل تحديًا وعائقًا كبيرًا أمام احترافه في أوروبا.

جاسم ما زال يدخل في دورات مكثفة لإتقان اللغة الإنجليزية على أقل تقدير، لأن هذا الأمر كان سببًا كبيرًا في عدم الحصول على الفرصة مع فريق كومو الإيطالي، وهو ما أكده المدرب سيسك فابريغاس، بأن اللاعب لا يمكنه التواصل مع زملائه بشكل جيد، لتبقى اللغة هي التحدي الأصعب للاعب.

فرصة أخيرة
تعد تجربة الاحتراف مع فريق المير سيتي اختبارًا حقيقيًّا وفرصة أخيرة لعلي جاسم في الملاعب الأوروبية، لأن عدم النجاح قد يدفع كومو الإيطالي إلى الاستغناء عن خدماته في الصيف المقبل.

جاسم لا يريد العودة إلى الدوري المحلي في العراق أو الانتقال إلى ناد عربي آخر، واختار الانتقال إلى المير سيتي من أجل الاستمرار باللعب، ليكون بأفضل مستوى حين يلتحق بمباريات المنتخب العراقي في تصفيات كأس العالم، لذلك سيحاول استغلال هذه الفرصة وعبور هذا التحدي بنجاح.

وانضم علي جاسم إلى تدريبات المير سيتي، حيث يستعد للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام آ كي سي فالفيك ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الهولندي الممتاز يوم الأحد المقبل.
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تحديات تهدد نجاح

علي جاسم مع ألمير سيتي في هولندا

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