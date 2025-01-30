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أنشيلوتي "خائف" من مواجهة مانشستر سيتي

رياضة

2025-01-30 | 05:22
أنشيلوتي &quot;خائف&quot; من مواجهة مانشستر سيتي
507 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أنه لا يحب مواجهة مانشستر سيتي في المحلق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.


وتغلب الميرنجي (3-0) على ستاد بريست الفرنسي، مساء الأربعاء، في جولة ختام مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "علينا انتظار القرعة، وإذا كان السيتي هو من سيواجهنا، فسيكون الأمر أصعب للفريقين".

وتابع: "بالطبع مانشستر سيتي لديه فرص أكبر للفوز بدوري الأبطال مقارنة بسيلتيك".

وأضاف: "نحن لا نحب مواجهة مانشستر سيتي، لكن إذا حدث ذلك سنلعب على غرار في السنوات الماضية".

وتابع: "من المؤسف أننا لم نستفيق في هذه البطولة في وقت مبكر، لأننا الآن في ديناميكية جيدة".

واستكمل: "يجب أن نحترم الترتيب. هذا النظام لا يعجبني لأنه يتطلب عددًا كبيرًا من المباريات، وأنا أفضل لعب مباريات أقل لتفادي إرهاق اللاعبين".

وعن الحالة البدنية والعقلية لفريقه، أوضح قائلا: "لعب مباراتين إضافيتين لن يؤذي الفريق لأننا في حالة بدنية وعقلية جيدة. لدي ثقة تامة في هذا الفريق لأنني أرى أشياء جيدة جدًا".

وواصل أنشيلوتي: "لقد شاهدنا نسخة جيدة، جادة، ومتماسكة من الفريق. نحن سعداء لأننا نعيش لحظة جيدة، مع مشاعر إيجابية، ونريد الاستمرار بهذا الشكل".

واختتم: "اليوم كنا فعالين، بدأنا بشكل جيد من الخلف، وتحرك المهاجمون على نحو جيد. بدأنا نلعب كرة قدم جيدة".

وانتصر ريال مدريد على أمام بريست بثنائية رودريجو، وهدف لبيلينجهام في الدقائق (27، 56، و78).

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة في المركز 11، بينما تجمد رصيد بريست عند 13 نقطة في المركز 18.

وتأهل ريال مدريد بهذه النتيجة إلى الملحق المؤهل إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وسيواجه إما مانشستر سيتي أو سيلتيك.
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انشيلوتي

مانشستر سيتي

دوري الابطال

ريال مدريد

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