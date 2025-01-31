مواجهات "نارية" أبرزها الريال والسيتي.. نتائج قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا

وأجريت، اليوم الجمعة، مراسم قرعة دور الملحق الفاصل بمشاركة 16 فريقًا لتحديد المواجهات الإقصائية التي تحسم هوية الفرق الثمانية المتأهلة إلى دور الستة عشر.وصعدت 8 أندية بشكل مباشر إلى ثمن النهائي وهي ليفربول وآرسنال وأستون فيلا (إنجلترا) وبرشلونة وأتلتيكو مدريد (إسبانيا) وإنتر ميلان الإيطالي وليل الفرنسي وباير ليفركوزن الألماني.وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في لقاء مرتقب أشبه بنهائي مبكر للبطولة.وتقابل الفريقان في ربع نهائي نسخة دوري الأبطال بالموسم الماضي، وهو ما يعد نهائي مبكر بين ريال مدريد حامل اللقب ومانشستر سيتي الذي توج بلقب دوري الأبطال في الموسم قبل الماضي.وتقام منافسات جولة الذهاب لدور الملحق الفاصل يومي 11 و12 فبراير المقبل بينما تقام جولة الإياب يومي 18 و19 من الشهر نفسه.باريس سان جيرمان الفرنسي - ستاد بريست الفرنسيبنفيكا البرتغالي - موناكو الفرنسيآيندهوفن الهولندي - يوفنتوس الإيطاليميلان الإيطالي - فينورد الهولنديريال مدريد الإسباني - مانشستر سيتي الإنجليزيبايرن ميونخ الألماني - سيلتيك الإسكتلنديأتالانتا الإيطالي - كلوب بروغ البلجيكيبروسيا دورتموند الألماني - سبورتنغ لشبونة البرتغالي