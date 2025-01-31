مواجهات "نارية" أبرزها الريال والسيتي.. نتائج قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا

وأجريت، اليوم الجمعة، مراسم قرعة دور الملحق الفاصل بمشاركة 16 فريقًا لتحديد المواجهات الإقصائية التي تحسم هوية الفرق الثمانية المتأهلة إلى دور الستة عشر.
وصعدت 8 أندية بشكل مباشر إلى ثمن النهائي وهي ليفربول وآرسنال وأستون فيلا (إنجلترا) وبرشلونة وأتلتيكو مدريد (إسبانيا) وإنتر ميلان الإيطالي وليل الفرنسي وباير ليفركوزن الألماني.
وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في لقاء مرتقب أشبه بنهائي مبكر للبطولة.
وتقابل الفريقان في ربع نهائي نسخة دوري الأبطال بالموسم الماضي، وهو ما يعد نهائي مبكر بين ريال مدريد حامل اللقب ومانشستر سيتي الذي توج بلقب دوري الأبطال في الموسم قبل الماضي.
وتقام منافسات جولة الذهاب لدور الملحق الفاصل يومي 11 و12 فبراير المقبل بينما تقام جولة الإياب يومي 18 و19 من الشهر نفسه.
وفيما يلي مواجهات الملحق الفاصل بدوري أبطال أوروبا:
باريس سان جيرمان الفرنسي - ستاد بريست الفرنسي
بنفيكا البرتغالي - موناكو الفرنسي
آيندهوفن الهولندي - يوفنتوس الإيطالي
ميلان الإيطالي - فينورد الهولندي
ريال مدريد الإسباني - مانشستر سيتي الإنجليزي
بايرن ميونخ الألماني - سيلتيك الإسكتلندي
أتالانتا الإيطالي - كلوب بروغ البلجيكي
بروسيا دورتموند الألماني - سبورتنغ لشبونة البرتغالي