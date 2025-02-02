4 لاعبين تحت مجهر كاساس في دوري نجوم العراق.. تعرف عليهم

ويتطلع المنتخب لمواجهة الكويت وفلسطين في الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في وكندا والمكسيك.وبدأ مدرب المنتخب خيسوس كاساس، بملء قائمته للاعبين الجدد الذين يحظون بمتابعته واهتمامه في الفترة المقبلة، حيث بدأ بالفعل بالبحث عن وجوه جديدة في دوري نجوم لضمهم لصفوف فريقه، في إطار سياسته الهادفة إلى تجديد لاعبي المنتخب في جميع المراكز، إذ يأمل المدرب الإسباني تعزيز رصيده من اللاعبين المتاحين على أقل تقدير في العام الحالي.وسجل كاساس في قائمته مدافع فريق محمد جاسم، الذي يقدم مستويات جيدة مع فريقه في دوري نجوم العراق، حيث شاهده في مباراة الفريق أمام القوة الجوية، والتي انتهت بفوز برباعية تاريخية، وبالتأكيد لن يكون جاسم الوحيد في هذا المركز، وإنما يوجد لاعبون آخرون، لكن جاسم يحظى بالأولوية في حال أراد المدرب إجراء تغييرات أو إضافات في مركز خط الدفاع.كما ان كاساس قرر أيضًا وضع اسم لاعب خط وسط فريق دهوك هارون أحمد ضمن قائمة الاهتمامات، اللاعب على الرغم من أن سنه يبلغ حاليًّا ثلاثين عامًا، لكنه يقدم مستويات كبيرة ولديه نضج كروي ومهارات فنية تؤهله ليكون إلى جانب نجوم المنتخب في خط الوسط، لاسيما وأن اللاعب بات محط أنظار كبار القوم في دوري نجوم العراق، الذين يتسابقون للتعاقد معه في الانتقالات الصيفية المقبلة.واللاعب الثالث الذي حظي باهتمام كاساس هو لاعب الكهرباء المعار من فريق الزوراء حيدر عبد الكريم، والذي كان محط أنظار المدرب الإسباني منذ كأس آسيا للشباب 2023، وأيضًا في المونديال بذات العام، لكن لسوء حظه تعرض لإصابة على مستوى الركبة، وغاب عن فريق الزوراء وجميع المشاركات الدولية، لكنه عاد بقوة ليظهر بأفضل صورة فور انتقاله للكهرباء.