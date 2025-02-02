تفاصيل إصابة المدافع "روديغر".. هل سيشارك في ديربي مدريد والقمة ضد سيتي؟

ورغم أن ريال تلقى خسارة غير متوقعة أمام إسبانيول بهدف دون رد، لم تؤثر هذه النتيجة على في صدارة الدوري الإسباني، حيث واصل الفريق الملكي التمسك بالقمة رغم التعثر.ومع ذلك، فإن تداعيات اللقاء لم تقتصر على النتيجة فحسب، بل امتدت لتشمل إصابة أحد أهم عناصر الدفاع، مما قد يؤثر على الفريق في المواجهات المقبلة، التي ستكون حاسمة بداية من ديربي في "الليغا" الأسبوع المقبل، وبعده مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.ولم يتمكن المدافع الصلب من استكمال المباراة، ليطلب التبديل ويغادر مباشرة إلى غرف الملابس برفقة الطاقم الطبي للفريق الملكي، الذي سيتولى تقييم حالته بشكل دقيق خلال الساعات المقبلة.حسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن الفحوص الأولية تشير إلى أن إصابة روديغر، قد تكون تمزقًا عضليًا في أوتار الركبة اليمنى، وهو ما يجعله مهددًا بالغياب عن المواجهات المقبلة.ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوص طبية دقيقة خلال اليومين المقبلين، لتحديد مدى خطورة الإصابة وفترة غيابه المتوقعة، خلال مباريات فريقه ريال .ووفقًا لما ذكرته الصحيفة الكتالونية، فإن مشاركة روديغر في ديربي أمام أتلتيكو يوم السبت 8 فبراير لا تزال غير مؤكدة، حيث تبدو فرص لحاقه بالمباراة ضئيلة للغاية بسبب ضيق الوقت المتاح للتعافي.في المقابل، هناك احتمالية أكبر لعودته أمام مانشستر سيتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامته في 11 فبراير على الاتحاد في مانشستر.في حال تأكد غياب المدافع الألماني عن الديربي، سيواجه المدرب كارلو أنشيلوتي تحديًا كبيرًا في خط الدفاع، حيث قد يضطر للاعتماد على ديفيد ألابا، العائد مؤخرًا من إصابة طويلة، أو الاستمرار بالثنائي أوريلين تشواميني وراؤول أسينسيو، اللذين شكّلا خط الدفاع بعد خروج المدافع الألماني أمام إسبانيول.بذلك، يبقى مستقبل روديغر في المباريات القادمة معلقًا بنتائج الفحوص الطبية، وسط ترقب كبير من جماهير الميرينغي لمعرفة مدى جاهزيته للمواجهات الحاسمة المقبلة.