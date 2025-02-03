"لا يعرف كيف يلعب".. رونالدو يعلق على مستوى مبابي مع الريال

ودائما ما يتحدث مبابي عن أنه يعتبر كريستيانو رونالدو قدوته في عالم الساحرة المستديرة، كما أن له صورة خلال اختبارات أجراها وهو صغير في نادي بجانب رونالدو، في المقابل يشيد "الدون" بالنجم الفرنسي ويراه لاعبا مميزا.وواجه النجم الفرنسي صعوبات في بداية مشواره مع مدريد، خاصة في ظل الاعتماد عليه في مركز المهاجم الصريح أكثر من مركزه الأساسي كجناح.وقال كريستيانو رونالدو في حوار أجراه مع برنامج "التشيرنغيتو" الإسباني الشهير: "كيليان لا يزال لا يعرف كيفية اللعب كمهاجم، لكنه سينجح في مدريد، ولو كنت ما زلت متواجدا في النادي كنت سأعلمه كيفية اللعب في مركز المهاجم رقم 9، لأنني لم أكن مهاجمًا، ولكن اعتدت على اللعب في هذا المركز".وأضاف، أن "مركز المهاجم الصريح يسبب له بعض الصعوبات، لأنه في رأيي لا يجيد اللعب في هذا المركز، ليس لأنه لا يعرف، بل لأنه ليس مركزه الطبيعي".ووجه رونالدو رسالة إلى جماهير الميرنغي، قائلا: "اعتنوا بمبابي، هو لاعب رائع، وريال يجب أن يساعده ويحميه، ليس لدي أدنى شك في أن كيليان سيمنح الكثير من السعادة للجماهير".وتابع: "أحب مبابي كثيرًا، وليس فقط بسبب قصته عندما كان صغيرًا وكيف كان معجبًا بكريستيانو رونالدو وكان يعتبرني مثله الأعلى، لكنه حقًا لاعب رائع وسيساعد كثيرًا".