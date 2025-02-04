مدريد يفعل جرس الطوارئ وانشلوتي يفسر الازمة.. ماذا يحدث؟

وفقد بشكل مفاجىء الدفاع، الألماني أنطونيو روديغر والنمساوي ديفيد ألابا خلال الأسبوع الحالي حيث يعانيان من الإصابةويتوقع أن يغيب الثنائي لمدة 3 أسابيع ما سيجعلهما لا يتواجدان في مباراتي سيتي في ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وصدام أتلتيكو مدريد، مساء السبت المقبل في قمة الدوري الإسباني.ويتصدر برصيد 49 نقطة ترتيب فرق الدوري الإسباني بفارق نقطة عن أتلتيكو الترتيب.وقال أنشيلوتي في تصريحات خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة ليغانيس يوم الأربعاء في كأس ملك إسبانيا: "لسوء الحظ فقدنا اثنين من اللاعبين المهمين وهذا شيء لم نفكر فيه".وواصل: "كان يفترض أن يشارك ألابا غداً، لكن ما حدث جاء خارج توقعاتنا، إنها لحظة طوارىء نعيشها الآن وعلينا تحملها، وسنواجهها بما لدينا من قوة".ورفض الإيطالي مقارنة وضعية فريقه بمانشستر سيتي، الذي أبرم 4 تعاقدات مهمة قبل الصدام مع الميرينغي، قائلاً: "لا أريد التعليق على هذا الأمر، نفكر في أشياء أخرى في الوقت الحالي".ومن ناحية أخرى، تحدث أنشيلوتي عن الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب وسط فريقه الذي يستخدمه في خط الدفاع مما أدى لظهوره بشكل سلبي وتعرضه لانتقادات جماهيرية حادة.وعن رأيه في مردود تشواميني الدفاعي، رد أنشيلوتي: "إنه يتمركز بشكل جيد تكتيكياً، ويدافع بشكل جيد لأنه محور دفاعي. لا أتذكر خطأ واضحًا قام به، أو تسببه في هدف بسبب لعبه كمدافع".وشدد أنشيلوتي على أنه لا مجال للاعتماد على الأوروغواياني فيدريكو فالفيردي كقلب دفاع، مضيفاً: "لا يمكن الاعتماد إلا على تشواميني وراؤول أسينسيو وجاكوبو رامون، لكنه يمكن أن يلعب كظهير".وأشار أنشيلوتي إلى غياب الإنجليزي جود بيلينغهام عن لقاء ليغانيس ونفس الأمر ينطبق على الفرنسي كيليان مبابي، لكن في المقابل سيظهر البرازيلي فينيسيوس جونيور.وعن سبب غياب مبابي، تحدث أنشيلوتي: "لقد تدرب اليوم وهو يعاني من كدمة في ربلة الساق، صحيح أنه تدرب بشكل طبيعي، لكنه لن يكون متاحاً للقاء الغد".