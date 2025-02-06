الكشف عن حقيقة تجديد عقد صلاح مع ليفربول "سرا"

وانتشرت خلال اليومين الماضيين أنباء عن تمديد صلاح والمدافع الهولندي فان دايك عقديهما مع "سرا" كي لا يتأثر الظهير الأيمن ألكسندر أرنولد الذي سينتهي عقده هو الآخر في حزيران 2025.ولكن سلوت نفى هذه الشائعات في الصحفي الذي يسبق مباراة وتوتنهام المقررة مساء في إياب الدور نصف النهائي لكأس الإنجليزية، مؤكدا أن صلاح وفان دايك لم يوقعا على أي عقد جديد.واعترف المدرب الهولندي بأن استراتيجية في سوق الانتقالات الصيفية لا تزال غير مؤكدة بسبب ذلك.وقال سلوت: "شائعات تجديد صلاح وفان دايك؟ ربما لدينا بعض المواقف التعاقدية التي لا نعرف عنها شيئا".وأكد أن "الثلاثي صلاح وأرنولد وفان دايك لم يجددوا عقودهم حتى الآن، ونحن ندرك حقيقة أن علينا أن نكون على أتم الاستعداد للأشياء التي يمكن أن تحدث".وتابع: "لدينا العديد من الأشخاص ذوي الجودة العالية في هذا النادي الذين ينظرون إلى المدى الأبعد".وأضاف: "اللاعبون الذين لا يلعبون دورا كبيرا في الوقت الحالي هل سيكونون قادرين على ذلك لعام آخر؟ هل سيقاتلون من أجل مكانهم أم يرغبون في الذهاب لمكان آخر؟ لذلك يجب أن تكون مستعدا دائما لجميع الأمور المقبلة، علينا الاستعداد لسوق الانتقالات الصيفية وما يمكننا القيام به".ووفقا لموقع "90min"، فإن المحادثات لا تزال جارية بين وصلاح وفان دايك لتمديد عقديهما، بينما لم يتخل النادي عن الأمل في إقناع ألكسندر أرنولد برفض اهتمام ريال مدريد والاستمرار في الدفاع عن ألوان الفريق الذي نشأ فيه وترعرع فيه.