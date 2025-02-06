وداعاً للوقت الإضافي.. تغيير جذري في دوري أبطال أوروبا

تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا بداية من الموسم الحالي، وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.وبدلا من الأندية المشاركة إلى كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.وفقا لما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن لكرة القدم "يويفا" يدرس فكرة إلغاء الأشواط الإضافية في المباريات الإقصائية بدوري الأبطال.وأشارت الصحيفة إلى أن المناقشات حول إلغاء الوقت الإضافي من أدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا ومسابقات الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي تكتسب زخما داخل أروقة اليويفا، في خطوة جديدة لتقليل عدد الدقائق التي تلعبها الأندية الكبرى.ويدرس الاتحاد القاري فكرة أن تلجأ الأندية مباشرة إلى ركلات الترجيح في حالة التعادل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.وفي الوقت ذاته تجدر الإشارة إلى أن أي تغيير محتمل لن يتم إلا بعد انتهاء دورة حقوق البث التلفزيوني، والتي تستمر حتى عام 2027.جدير بالذكر أن الوقت الإضافي لطالما كان نقطة خلاف في كرة القدم الأوروبية، حيث زعمت بعض نقابات اللاعبين بقوة أن إلغاءه من شأنه أن يخفف ضغط المباريات.ويأتي موقف اليويفا قبل مشاركة 12 فريقا أوروبيا في كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية صيف العالم بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في تاريخ البطولة.