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تيباس يهاجم إدارة ريال مدريد: فقدت عقلها

رياضة

2025-02-06 | 13:31
تيباس يهاجم إدارة ريال مدريد: فقدت عقلها
المصدر:
موقع كووورة
637 مشاهدة

شن خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، هجوميًا على ريال مدريد بعد الأزمة التي اندلعت عقب لقاء الفريق الملكي وإسبانيول بالدوري الإسباني.

ويستعد ريال مدريد لاتخاذ خطوات قانونية ضد لجنة الحكام الإسبانية بعد الجدل الكبير الذي أُثير حول قرار عدم طرد لاعب إسبانيول، كارلوس روميرو، عقب تدخله العنيف على كيليان مبابي مهاجم الملكي، خلال المواجهة.

وكان ريال مدريد قد تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الحكام، مطالبًا بالحصول على التسجيلات الصوتية للحوار بين الحكم وتقنية الفيديو (VAR) خلال اتخاذ القرار، إلا أنه لم يتلقَّ ردًا واضحًا حتى الآن.

ونتيجة لذلك، قررت إدارة الميرينجي اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بهذه التسجيلات وكشف كواليس القرار الذي أثار جدلًا واسعًا في الكرة الإسبانية.

وقال تيباس، بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ريال مدريد يريد إيذاء المسابقة، لقد بنوا قصة لكونهم ضحية، وهذا يؤثر على قضية نيجريرا، وهي قضية قيد التحقيق".

وأضاف: "في تلك القضية (نيجريرا)، تم الإثبات أنه قد يكون هناك دفع للتأثير على عملية الصعود والهبوط، ولكن لا يوجد دفع لأي حكم، لقد بنوا رواية الضحية وبشكل مبالغ فيه وغير مناسب والهدف في رأيي هو الإضرار بالمنافسة، لقد فقدوا عقولهم".

وتابع: "بالطبع سندين ريال مدريد كما فعلنا في إدانة محطة ريال مدريد، نحن نحلل الأمر على المستوى القانوني، ولكن من الواضح أن هذا النوع من الملاحظات لا يمكن التسامح معه لأن هناك أكاذيب أو أنصاف حقائق مفادها أن ما تريده هو التأثير على بعض القضايا".

وبالنظر إلى إمكانية تغيير نموذج الحكام: "الأمر تم إثارته اليوم وسيتم إنشاء لجنة لدراسة النموذج الإنجليزي والألماني والأمريكي".

وعن إمكانية المصالحة مع ريال مدريد: "الأمر صعب، رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يرى بأنه على حق دائمًا، ربما الحل أن نذهب جميعًا على ركبنا ونقول له نحن أسفون فلورنتينيو، بالفعل أنت ستنقذ كرة القدم ولم نكن ندرك ذلك حتى أخرجت خطابك".
 
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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تيباس

ريال مدريد

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