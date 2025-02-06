تيباس يهاجم إدارة ريال مدريد: فقدت عقلها

ويستعد لاتخاذ خطوات قانونية ضد الحكام بعد الجدل الكبير الذي أُثير حول قرار عدم طرد لاعب إسبانيول، كارلوس روميرو، عقب تدخله العنيف على كيليان مبابي مهاجم الملكي، خلال المواجهة.وكان قد تقدم بشكوى رسمية إلى الحكام، مطالبًا بالحصول على التسجيلات الصوتية للحوار بين الحكم وتقنية الفيديو (VAR) خلال اتخاذ القرار، إلا أنه لم يتلقَّ ردًا واضحًا حتى الآن.ونتيجة لذلك، قررت إدارة الميرينجي اللجوء إلى الإداري للمطالبة بهذه التسجيلات وكشف كواليس القرار الذي أثار جدلًا واسعًا في الكرة .وقال تيباس، بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ريال يريد إيذاء المسابقة، لقد بنوا قصة لكونهم ضحية، وهذا يؤثر على قضية نيجريرا، وهي قضية قيد التحقيق".وأضاف: "في تلك القضية (نيجريرا)، تم الإثبات أنه قد يكون هناك دفع للتأثير على عملية الصعود والهبوط، ولكن لا يوجد دفع لأي حكم، لقد بنوا رواية الضحية وبشكل مبالغ فيه وغير مناسب والهدف في رأيي هو الإضرار بالمنافسة، لقد فقدوا عقولهم".وتابع: "بالطبع سندين كما فعلنا في إدانة محطة مدريد، نحن نحلل الأمر على المستوى القانوني، ولكن من الواضح أن هذا النوع من الملاحظات لا يمكن التسامح معه لأن هناك أكاذيب أو أنصاف حقائق مفادها أن ما تريده هو التأثير على بعض القضايا".وبالنظر إلى إمكانية تغيير نموذج الحكام: "الأمر تم إثارته اليوم وسيتم إنشاء لدراسة النموذج الإنجليزي والألماني والأمريكي".وعن إمكانية المصالحة مع مدريد: "الأمر صعب، رئيس فلورنتينو بيريز يرى بأنه على حق دائمًا، ربما الحل أن نذهب جميعًا على ركبنا ونقول له نحن أسفون فلورنتينيو، بالفعل أنت ستنقذ كرة القدم ولم نكن ندرك ذلك حتى أخرجت خطابك".