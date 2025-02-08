مباراة ديربي مدريد في الليغا.. الموعد وقنوات البث المباشر والمعلق

تقام مباراة الديربي المدريدي يوم السبت على ملعب
سانتياغو برنابيو، وتبدأ الساعة 23:00 بتوقيت بغداد
ومكة المكرمة والدوحة (10:00 بتوقيت القاهرة).
ويتصدر ريال مدريد
حاليا جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة واحدة فقط عن أتلتيكو صاحب المركز الثاني -الذي ينافس بقوة على اللقب- مع تبقي 18 مباراة على نهاية الموسم.
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد
وأتلتيكو
البث الحي والمباشر لمباراة الديربي سيكون على القنوات التالية:
beIN Sports HD 1 (تعليق حسن العيدروس)
beIN Sports HD 1 English
beIN Sports HD 1 French
انتهت آخر مباراتين في الدوري بين ريال مدريد
وأتلتيكو بنتيجة التعادل 1-1، ولم يخسر أتلتيكو في آخر 4 مباريات في الدوري أمام الميرينغي، في المقابل لم يتمكن من الفوز بمباراة واحدة في الدوري الإسباني على ملعب
سانتياغو برنابيو منذ فبراير/شباط 2016.
ويتفوق الملكي على جاره اللدود في المواجهات السابقة بـ78 انتصارا مقابل 34 لأتلتيكو، وانتهت 38 مباراة بالتعادل.
وحصد أتلتيكو 18 نقطة خارج أرضه هذا الموسم، وسيواجه ريال مدريد
الذي فاز بـ9 من مبارياته الـ10 في الدوري على ملعب
سانتياغو برنابيو خلال موسم 2024-2025.