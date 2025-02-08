مباراة ديربي مدريد في الليغا.. الموعد وقنوات البث المباشر والمعلق

تقام مباراة الديربي المدريدي يوم السبت على سانتياغو برنابيو، وتبدأ الساعة 23:00 بتوقيت ومكة المكرمة والدوحة (10:00 بتوقيت القاهرة).ويتصدر حاليا جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة واحدة فقط عن أتلتيكو صاحب المركز الثاني -الذي ينافس بقوة على اللقب- مع تبقي 18 مباراة على نهاية الموسم.القنوات الناقلة لمباراة وأتلتيكوالبث الحي والمباشر لمباراة الديربي سيكون على القنوات التالية:beIN Sports HD 1 (تعليق حسن العيدروس)beIN Sports HD 1 EnglishbeIN Sports HD 1 Frenchانتهت آخر مباراتين في الدوري بين وأتلتيكو بنتيجة التعادل 1-1، ولم يخسر أتلتيكو في آخر 4 مباريات في الدوري أمام الميرينغي، في المقابل لم يتمكن من الفوز بمباراة واحدة في الدوري الإسباني على سانتياغو برنابيو منذ فبراير/شباط 2016.ويتفوق الملكي على جاره اللدود في المواجهات السابقة بـ78 انتصارا مقابل 34 لأتلتيكو، وانتهت 38 مباراة بالتعادل.وحصد أتلتيكو 18 نقطة خارج أرضه هذا الموسم، وسيواجه الذي فاز بـ9 من مبارياته الـ10 في الدوري على سانتياغو برنابيو خلال موسم 2024-2025.