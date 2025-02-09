بـ4 غيابات.. أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لموقعة السيتي

وشهدت اختيارات أنشيلوتي، غياب كل من: دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - أنطونيو رودريجر - داني كارفاخال، للإصابة.وجاءت قائمة كاملة، كالآتي:حراسة المرمى: كورتوا - - ميستري.الدفاع: فاسكيز - فاييخو - فران جارسيا - ميندي - جاكوبو - أسينسيو - لورينزو.الوسط: بيلينجهام - كامافينجا - فالفيردي - مودريتش - تشواميني - أردا جولر - سيبايوس.الهجوم: فينيسيوس - كيليان مبابي - رودريجو - إندريك - دياز - جونزالو.وستلعب مباراة الذهاب على الاتحاد، الثلاثاء المقبل، بينما يلتقي الفريقان في الإياب يوم 19 شباط الجاري على "سانتياجو برنابيو".وستكون مباراة السيتي، محط أنظار لاعبي مدريد، الذين وضعوا (الليجا) جانباً بعد أن نجحوا في الحفاظ على الصدارة بتعادلهم أمس مع أتلتيكو 1-1.واكتفى اللاعبون، الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الأمس، تدريبات استشفائية في مدينة فالديبيباس الرياضية.بينما خاض البدلاء فيرلاند ميندي وخيسوس فاييخو ولوكا مودريتش وإدواردو كامافينجا وأردا جولر وبراهيم دياز وإندريك مرانا مكثفا، حيث بدأوا الحصة الصباحية بتمارين تقوية في صالة الألعاب الرياضية، ثم أكملوا المران بتدريبات استحواذ على الكرة ومباريات على مساحات صغيرة.ولم يتسبب الديربي، الذي دائمًا ما يتطلب مجهودا مكثفًا وأداء بدنيًا قويا، في أي إصابات في صفوف الملكي، لكن الفريق سيسافر إلى مانشستر بمشكلات في الخط الخلفي، في ظل غياب لاعبيه الأساسيين في جميع المراكز، باستثناء الظهير الأيسر.