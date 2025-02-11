رسمياً.. تغيير اسم "بطولة أساطير الخليج"

استهل حسن مطر السويدي حديثه في المؤتمر
الصحفي بتقديم الشكر لدولة الكويت، وللجنة المنظمة، وللاتحاد الخليجي على حرصهم على تكريم قدامى اللاعبين من خلال إقامة هذه البطولة
. كما وجه شكره لسعادة رئيس الاتحاد الخليجي، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، على هذه الفكرة التي تم اعتمادها من قبل الاتحاد الخليجي وأعضاء المكتب التنفيذي في وقت سابق.
وأشار السويدي إلى أن البطولة
كان من المقرر إقامتها على هامش بطولة
كأس الخليج "خليجي 26"، إلا أن القائمين على البطولة
ارتأوا أن تُقام في شهر فبراير، بالتزامن مع المناسبات الوطنية لدولة الكويت، مما يضفي عليها طابعًا احتفاليًا خاصًا.
وخلال المؤتمر، أعلنت اللجنة عن اعتماد الاسم الجديد للبطولة، بعد أن رأت أن "كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين" هو الاسم الأنسب بدلاً من "بطولة أساطير الخليج". كما تم اعتماد جدول مباريات البطولة، التي ستنطلق يوم 22 فبراير وتستمر حتى 26 من الشهر ذاته.
وبدوره، أكد محسن
مصبح أن جميع الفرق المشاركة أبدت جاهزيتها للمنافسة، مع تحديد يوم 20 فبراير كموعد نهائي لإرسال القوائم النهائية للمنتخبات. كما تم الكشف عن الجوائز المالية المخصصة للبطولة، حيث سيحصل:
*الفريق البطل على 200 ألف دولار.
*وصيف البطولة
على 150 ألف دولار.
*أفضل لاعب على 50 ألف ريال قطري.
* هداف البطولة
على 50 ألف ريال قطري.
*أفضل حارس مرمى على 50 ألف ريال قطري.
وفي إطار الاستعدادات التنظيمية، قامت اللجنة بزيارة ملاعب البطولة، حيث ستقام المباريات على ملعب جابر المبارك "صلبيخات"، فيما ستكون الملاعب الخارجية في استاد جابر الأحمد الصباح مخصصة للتدريبات.
وأكد المسؤولون خلال المؤتمر
حرصهم على تقديم بطولة
ناجحة تعكس الإرث الرياضي الكبير للكرة الخليجية، وتعزز الروابط بين نجومها السابقين.