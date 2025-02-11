رسمياً.. تغيير اسم "بطولة أساطير الخليج"

استهل حسن مطر السويدي حديثه في الصحفي بتقديم الشكر لدولة الكويت، وللجنة المنظمة، وللاتحاد الخليجي على حرصهم على تكريم قدامى اللاعبين من خلال إقامة هذه . كما وجه شكره لسعادة رئيس الاتحاد الخليجي، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، على هذه الفكرة التي تم اعتمادها من قبل الاتحاد الخليجي وأعضاء المكتب التنفيذي في وقت سابق.وأشار السويدي إلى أن كان من المقرر إقامتها على هامش كأس الخليج "خليجي 26"، إلا أن القائمين على ارتأوا أن تُقام في شهر فبراير، بالتزامن مع المناسبات الوطنية لدولة الكويت، مما يضفي عليها طابعًا احتفاليًا خاصًا.وبدوره، أكد مصبح أن جميع الفرق المشاركة أبدت جاهزيتها للمنافسة، مع تحديد يوم 20 فبراير كموعد نهائي لإرسال القوائم النهائية للمنتخبات. كما تم الكشف عن الجوائز المالية المخصصة للبطولة، حيث سيحصل:*الفريق البطل على 200 ألف دولار.*وصيف على 150 ألف دولار.*أفضل لاعب على 50 ألف ريال قطري.* هداف على 50 ألف ريال قطري.*أفضل حارس مرمى على 50 ألف ريال قطري.وفي إطار الاستعدادات التنظيمية، قامت اللجنة بزيارة ملاعب البطولة، حيث ستقام المباريات على ملعب جابر المبارك "صلبيخات"، فيما ستكون الملاعب الخارجية في استاد جابر الأحمد الصباح مخصصة للتدريبات.وأكد المسؤولون خلال حرصهم على تقديم ناجحة تعكس الإرث الرياضي الكبير للكرة الخليجية، وتعزز الروابط بين نجومها السابقين.