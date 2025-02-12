أزمة جديدة تواجه "دوري النجوم".. ما قصة رواتب الحكام وكيف رد اتحاد الكرة؟

نيوز – رياضة



ينتظر مباريات دوري الساعات القادمة بشأن مصيرهم، بعدما تفاقمت أزمة مستحقاتهم المالية، والتي ما زالت مستمرة منذ فترة طويلة، الأمر الذي دفعهم لاتخاذ قرار صارم.





وقدم 15 حكمًا عراقيًّا بيانًا مشتركًا أكدوا فيه: "نود أن نحيط الحكام علمًا بأننا -الحكام الدوليين- نعلم جيدًا حجم التحديات التي يمر بها كرة القدم، والأزمة المالية التي ترافق العمل، وطيلة الفترة السابقة وقفنا مع الاتحاد أمام هذه التحديات، وقدمنا كل ما بوسعنا من أجل أن يظهر التحكيم بأفضل صورة".



وأوضح بيان الحكام: "بعد مرور أكثر من 8 أشهر على عدم استلام المستحقات المتمثلة بأكثر من نصف المرحلة الثانية من الموسم السابق، وحتى الجولة 15 من هذا الموسم، وأنتم على علم تام بحجم المصاريف التي ترافق التحكيم من تنقل وطعام وسكن، وهذا أتعب كاهلنا كثيرًا، كوننا موظفين والرواتب على قدر المعيشة لعوائلنا، وقد أرهقنا القرض والتفكير، وبالتالي نحن مطالبون دومًا بتقديم أفضل المستويات وهذا واجبنا، ومما تقدم نرجو إيصال مطالبتنا هذه إلى المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي، بأننا صبرنا على هذه الحالة لغاية المرحلة الأولى، وتوجد لدينا اختبارات حاليًّا، والوضع النفسي متعب ومرهق جدًّا، ويجب إيجاد حل سريع وتوفير المستحقات التي هي حقنا".



حادث حسين فلاح راسخ في أذهان

وتابع: "الحكم الدولي حسين فلاح تعرض إلى حادثة عرضت حياته لخطر الموت، والله قدر ولطف، ولم يتم إصدار أي عقوبة إلى حد الآن، والصورة راسخة إلى الآن في أذهاننا، وتؤثر كثيرًا في نفسيتنا، ولهذا نلتمس من اللجنة توضيح ذلك للكابتن عدنان درجال، وأعضاء المكتب التنفيذي من أجل سمعة وديمومة المسابقة، ونحن مساندون لعمل الاتحاد وضحينا كثيرًا من أجل ذلك". وانعكست الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها الاتحاد لكرة القدم على واقع الحكام، الذين لم يتلقوا مستحقاتهم المالية لدى الاتحاد منذ العام الماضي ولم يتم صرفها، ليجدوا أنفسهم أمام وضع مالي محرج.وقدم 15 حكمًا عراقيًّا بيانًا مشتركًا أكدوا فيه: "نود أن نحيط الحكام علمًا بأننا -الحكام الدوليين- نعلم جيدًا حجم التحديات التي يمر بها كرة القدم، والأزمة المالية التي ترافق العمل، وطيلة الفترة السابقة وقفنا مع الاتحاد أمام هذه التحديات، وقدمنا كل ما بوسعنا من أجل أن يظهر التحكيم بأفضل صورة".وأوضح بيان الحكام: "بعد مرور أكثر من 8 أشهر على عدم استلام المستحقات المتمثلة بأكثر من نصف المرحلة الثانية من الموسم السابق، وحتى الجولة 15 من هذا الموسم، وأنتم على علم تام بحجم المصاريف التي ترافق التحكيم من تنقل وطعام وسكن، وهذا أتعب كاهلنا كثيرًا، كوننا موظفين والرواتب على قدر المعيشة لعوائلنا، وقد أرهقنا القرض والتفكير، وبالتالي نحن مطالبون دومًا بتقديم أفضل المستويات وهذا واجبنا، ومما تقدم نرجو إيصال مطالبتنا هذه إلى المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي، بأننا صبرنا على هذه الحالة لغاية المرحلة الأولى، وتوجد لدينا اختبارات حاليًّا، والوضع النفسي متعب ومرهق جدًّا، ويجب إيجاد حل سريع وتوفير المستحقات التي هي حقنا".وتابع: "الحكم الدولي حسين فلاح تعرض إلى حادثة عرضت حياته لخطر الموت، والله قدر ولطف، ولم يتم إصدار أي عقوبة إلى حد الآن، والصورة راسخة إلى الآن في أذهاننا، وتؤثر كثيرًا في نفسيتنا، ولهذا نلتمس من اللجنة توضيح ذلك للكابتن عدنان درجال، وأعضاء المكتب التنفيذي من أجل سمعة وديمومة المسابقة، ونحن مساندون لعمل الاتحاد وضحينا كثيرًا من أجل ذلك".

وأتم البيان: "طلبنا هذا ليس فيه نوع من الضغط أو الاحتجاج أو الإضراب لا سامح الله، ولكن هي طاقة متوفرة عند كل إنسان، ونحن وصلنا إلى نفاد هذه الطاقة التي نعدها مصدرًا لأن نكون دائمًا في الموعد، من أجل أن نكون على قدر المسؤولية في أي مهمة نكلف بها".



يذكر ان الحكام الذين صادقوا على البيان كل من مهند قاسم وأمير داوود وجهاد عطية وواثق مدلل وحيدر عبد الحسن وسالم عامر ويوسف سعيد وأكرم علي ومحمد سلمان وأحمد صباح وكرار عبد الكريم ومحمد طارق وكرار عباس وعلي حسين علي.



في المقابل، يتحرك الاتحاد لكرة القدم سريعًا من أجل حل مشكلة رواتب الحكام، من خلال الاقتراض من الحكومة أو أي مؤسسة أخرى لضمان استمرار منافسات دوري العراق، وعدم توقف البطولة، حيث يعمل الاتحاد على حسم مصير الحكام خلال الساعات القادمة، وقبل انطلاق مباريات الجولة 20 من المسابقة، بحسب winwin.



يذكر أن الاتحاد لكرة القدم لم يقم حتى الآن بتسمية لجنتي الانضباط والاستئناف من أجل إصدار القرارات والعقوبات والمصادقة عليها.