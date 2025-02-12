نادي الطلبة تكشف أسباب اختيار ملعب المدينة لمباراة ديالى

وذكر النادي في ورد للسومرية نيوز، أن "قرار اختيار جاء نتيجة لغلق الزوراء تحضيراً لمواجهة الشرطة والعين ضمن منافسات دوري أبطال للنخبة".وأضاف النادي أنه "لم يقم باختيار الكرخ بسبب الزخم الكبير الناتج عن وجود ثلاث مباريات في نفس اليوم، كما أن إدارتي القوة الجوية والشرطة لم تتعاونا مع النادي بمنحه الشعب".وتابع البيان أن "نادي سيقوم بالتعامل مع الأندية التي رفضت منحهم ملاعبها بالمثل"، مؤكداً أن النادي أبدى تعاوناً كبيراً مع هذه الأندية في الفترة الماضية".