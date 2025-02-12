نادي الطلبة تكشف أسباب اختيار ملعب المدينة لمباراة ديالى

بعد الخسارة على ارضه.. غوارديولا: هذا ما سنفعله في مدريد
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نصف نهائي كأس ملك اسبانيا: ريال يواجه سوسيداد وبرشلونة يصطدم باتلتيكو مدريد
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مفاوضات مع نادي الخالدية.. هل ينتقل حارس الكرخ حسين حسن للدوري البحريني؟
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لهذا السبب.. مدافع ريال مدريد يواجه خطر السجن الطويل
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بينهم عراقيون.. مواهب عربية برزت في كأس آسيا للشباب وتحولت إلى أساطير
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أزمة جديدة تواجه "دوري النجوم".. ما قصة رواتب الحكام وكيف رد اتحاد الكرة؟
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