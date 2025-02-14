Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

التفاؤل يسيطر على الشارع العراقي حول استعدادات كاساس للتصفيات الحاسمة

رياضة

2025-02-14 | 05:12
التفاؤل يسيطر على الشارع العراقي حول استعدادات كاساس للتصفيات الحاسمة
984 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يستمر المنتخب العراقي بالعمل والتحضير فنيا ولوجستيا لمباريات تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويستعد منتخب العراق لمواجهة منتخبي الكويت وفلسطين في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات يومي 20 و25 مارس/ آذار المقبل، حيث ستقام المباراة الأولى في البصرة ولم يتم حسم مكان المباراة الثانية حتى الآن.

وقال اللاعب العراقي السابق سامر سعيد، "إن المنتخب العراقي دخل مرحلة مهمة وحساسة في تصفيات كأس العالم، إذ سيخوض مباراتين مهمتين أمام الكويت وفلسطين ويتوجب عليه أن يحصد 6 نقاط وأن لا تكون هناك أي أعذار أو أي جوانب أخرى من الممكن أن تعيق هذا الهدف، لذلك هناك حاجة ماسة لعمل كبير في هذه المرحلة كي يظهر الفريق العراقي بأفضل صورة له".

وأضاف: "المنتخب العراقي، بحاجة ماسة إلى التركيز وعلى المدرب كاساس أن يعتمد على اللاعبين الأكثر جاهزية وأن تكون القائمة مستقرة وتضم اللاعبين السابقين ولا بأس بإضافة لاعب أو لاعبين من الذين يتألقون في دوري نجوم العراق هذا الموسم وأعتقد أن المدرب يعي هذا الأمر جيدا بسبب حساسية المرحلة".

الخطأ ممنوع على المنتخب العراقي
وتابع: "منتخب أسود الرافدين وصل إلى مرحلة صعبة للغاية والخطأ فيها سيكون ممنوعا، لأنه لا مجال للتراجع أو التهاون، اليوم الفوز فقط هو من يشفع لك لتكون بين صفوة منتخبات العالم في مونديال 2026 وهذا الحلم لا بد من تحقيقه ومواجهة كل التحديات والظروف، لأن الأمر لن يكون سهلا كما يتوقعه أو يصفه البعض".

وبين قائلا: "هناك نقطة مضيئة في المنتخب العراقي، تتمثل بالاستعداد الفني واللوجستي المبكر، شاهدنا المدرب وهو يذهب إلى البصرة ويقيّم مكان المعسكر من جميع الجوانب، هذا الأمر يبعث على التفاؤل في المنتخب العراقي ويولد حالة إيجابية لدى الشارع الرياضي الذي يتطلع إلى مشاهدة فريق يقدم كرة قدم جميلة بالإضافة إلى النتائج".

وأكمل سعيد حديثه بالقول: "يونس محمود وعدنان درجال، قريبان جدا من لاعبي العراق وأجد أن حضورهما مع الفريق أمر مهم للغاية من أجل تحفيز اللاعبين ليقدموا كل ما لديهم وبالتالي تحقيق حلم الجماهير العراقية والتأهل للمرة الثانية إلى كأس العالم وهذا حلم طال انتظاره لسنوات طويلة"، بحسب winwin.

ويحتل منتخب العراق المركز الثاني في المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة للمونديال، برصيد 11 نقطة، إذ يتخلف فقط بفارق 3 نقاط عن المتصدر منتخب كوريا الجنوبية.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على تويتر

التفاؤل يسيطر على الشارع العراقي

استعدادات كاساس للتصفيات الحاسمة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
تحديد موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
05:41 | 2025-02-14
"بعدما حقق حلمه".. ريال مدريد ينعى المشجع الصغير عاشق مبابي
05:04 | 2025-02-14
كريستيانو رونالدو يوجه رسالة "مثيرة" لسوريا.. ماذا قال؟
04:00 | 2025-02-14
بعد تألقه في دوري النجوم.. "ميمي" يهدد مكانة أيمن حسين في المنتخب العراقي
03:21 | 2025-02-14
أربع مباريات لحساب الجولة الـ20 من دوري نجوم العراق اليوم
02:49 | 2025-02-14
مفاجأة تخص فينيسيوس: عرض نفسه على دوري عربي
15:15 | 2025-02-13
عطلة الخميس في هذه المحافظات
46.56%
13:00 | 2025-02-12
عطلة الخميس في هذه المحافظات
13:00 | 2025-02-12
الطقس يفتح صندوق مفاجآته.. عاصفة شتوية محتملة في العراق &quot;الأولى منذ 10 سنوات&quot;
16.07%
00:29 | 2025-02-13
الطقس يفتح صندوق مفاجآته.. عاصفة شتوية محتملة في العراق "الأولى منذ 10 سنوات"
00:29 | 2025-02-13
المناطق التي ستشهد امطار وثلوج غدا
14.05%
11:00 | 2025-02-12
المناطق التي ستشهد امطار وثلوج غدا
11:00 | 2025-02-12
ضجة في الأوساط العراقية.. البنك المركزي يرفع عمولة سحب الرواتب الى الضعف ويزيد &quot;أرباح المصارف&quot;
12.56%
02:11 | 2025-02-13
ضجة في الأوساط العراقية.. البنك المركزي يرفع عمولة سحب الرواتب الى الضعف ويزيد "أرباح المصارف"
02:11 | 2025-02-13
فنانة عراقية أخرى تسحب منها الجنسية
5.6%
10:05 | 2025-02-12
فنانة عراقية أخرى تسحب منها الجنسية
10:05 | 2025-02-12
تحديد موعد شهر رمضان فلكياً
5.16%
09:19 | 2025-02-12
تحديد موعد شهر رمضان فلكياً
09:19 | 2025-02-12
المزيد
العراقيون فقط
العراقيون فقط
النظام السياسي 
النظام السياسي 
المولدات تعوض
المولدات تعوض
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

كربلاء تتأهب لتأمين زيارة النصف من شعبان
Play
كربلاء تتأهب لتأمين زيارة النصف من شعبان
07:49 | 2025-02-14
جامعة كركوك تعزز الترابط بين طلبة الجامعة واقرانهم من ذوي الهمم
Play
جامعة كركوك تعزز الترابط بين طلبة الجامعة واقرانهم من ذوي الهمم
07:44 | 2025-02-14
افة المخدرات تتسلل إلى الشباب... فهل ينجح العراق في كبحها؟
Play
افة المخدرات تتسلل إلى الشباب... فهل ينجح العراق في كبحها؟
07:42 | 2025-02-14
نساء يتجمعن عند اسوار محاكم الموصل بانتضار معرفة مصير ذويهن مع دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ
Play
نساء يتجمعن عند اسوار محاكم الموصل بانتضار معرفة مصير ذويهن مع دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ
07:32 | 2025-02-14
موجة اعتراضات سياسية... هل تمهد زيارة الشيباني لزيارة "الشرع" إلى بغداد؟
Play
موجة اعتراضات سياسية... هل تمهد زيارة الشيباني لزيارة "الشرع" إلى بغداد؟
07:29 | 2025-02-14
من الاقتصاد إلى الأمن... صفحة تعاون جديدة بين العراق والتشيك!
Play
من الاقتصاد إلى الأمن... صفحة تعاون جديدة بين العراق والتشيك!
02:20 | 2025-02-14
نينوى تتنفس من جديد: مؤتمر يفتح آفاق الأمل في مواجهة التطرف!
Play
نينوى تتنفس من جديد: مؤتمر يفتح آفاق الأمل في مواجهة التطرف!
09:30 | 2025-02-13
غرامات صادمة في العراق: سائقو المركبات في حيرة من أمرهم!
Play
غرامات صادمة في العراق: سائقو المركبات في حيرة من أمرهم!
08:30 | 2025-02-13
تغيير أرضيات الأرصفة في الديوانية يفضح الإهمال في تقديم الخدمات
Play
تغيير أرضيات الأرصفة في الديوانية يفضح الإهمال في تقديم الخدمات
08:00 | 2025-02-13
مجاري الدورة: مشروع معطل وإهمال خدمي يفاقم معاناة السكان!
Play
مجاري الدورة: مشروع معطل وإهمال خدمي يفاقم معاناة السكان!
07:30 | 2025-02-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.