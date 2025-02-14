التفاؤل يسيطر على الشارع العراقي حول استعدادات كاساس للتصفيات الحاسمة

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ويستعد منتخب لمواجهة منتخبي الكويت وفلسطين في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات يومي 20 و25 مارس/ آذار المقبل، حيث ستقام المباراة الأولى في ولم يتم حسم مكان المباراة الثانية حتى الآن.وقال اللاعب السابق سامر سعيد، "إن المنتخب دخل مرحلة مهمة وحساسة في تصفيات كأس العالم، إذ سيخوض مباراتين مهمتين أمام الكويت وفلسطين ويتوجب عليه أن يحصد 6 نقاط وأن لا تكون هناك أي أعذار أو أي جوانب أخرى من الممكن أن تعيق هذا الهدف، لذلك هناك حاجة ماسة لعمل كبير في هذه المرحلة كي يظهر الفريق بأفضل صورة له".وأضاف: "المنتخب العراقي، بحاجة ماسة إلى التركيز وعلى المدرب كاساس أن يعتمد على اللاعبين الأكثر جاهزية وأن تكون القائمة مستقرة وتضم اللاعبين السابقين ولا بأس بإضافة لاعب أو لاعبين من الذين يتألقون في دوري نجوم هذا الموسم وأعتقد أن المدرب يعي هذا الأمر جيدا بسبب حساسية المرحلة".وتابع: "منتخب أسود الرافدين وصل إلى مرحلة صعبة للغاية والخطأ فيها سيكون ممنوعا، لأنه لا مجال للتراجع أو التهاون، اليوم الفوز فقط هو من يشفع لك لتكون بين صفوة منتخبات العالم في مونديال 2026 وهذا الحلم لا بد من تحقيقه ومواجهة كل التحديات والظروف، لأن الأمر لن يكون سهلا كما يتوقعه أو يصفه البعض".وبين قائلا: "هناك نقطة مضيئة في المنتخب العراقي، تتمثل بالاستعداد الفني واللوجستي المبكر، شاهدنا المدرب وهو يذهب إلى ويقيّم مكان المعسكر من جميع الجوانب، هذا الأمر يبعث على التفاؤل في المنتخب ويولد حالة إيجابية لدى الشارع الرياضي الذي يتطلع إلى مشاهدة فريق يقدم كرة قدم جميلة بالإضافة إلى النتائج".وأكمل سعيد حديثه بالقول: "يونس محمود وعدنان درجال، قريبان جدا من لاعبي وأجد أن حضورهما مع الفريق أمر مهم للغاية من أجل تحفيز اللاعبين ليقدموا كل ما لديهم وبالتالي تحقيق حلم الجماهير العراقية والتأهل للمرة الثانية إلى كأس العالم وهذا حلم طال انتظاره لسنوات طويلة"، بحسبويحتل منتخب المركز الثاني في المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة للمونديال، برصيد 11 نقطة، إذ يتخلف فقط بفارق 3 نقاط عن المتصدر منتخب كوريا الجنوبية.