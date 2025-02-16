مصائب الريال تتوالى.. بيلينجهام يواجه شبح الإيقاف لمدة شهر

وطرد بيلينجهام ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 39، بدعوى "تلفظه بكلمة بذيئة تجاه حكم اللقاء مونويرا مونتيرو"، لينتظر بالتالي قرار الانضباط التي ستحسم أمر العقوبة عليه، الأربعاء المقبل.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فوفقًا لتقرير الحكم، بات بيلينجهام مهددا بالإيقاف لمباراتين على الأقل وشهر على الأكثر، بسبب "ازدراء أو عدم احترام الحكم".وبحسب المادة رقم 124 من قانون الانضباط بشأن مواقف عدم الاحترام تجاه الحكم، فإن "مخاطبة الحكام أو المديرين أو المسؤولين بازدراء أو عدم احترام، على أن لا يشمل ذلك أفعال أكثر خطورة، يعاقب عليها اللاعب بالإيقاف من مباراتين إلى 3، أو لمدة تصل إلى شهر واحد".وبالتالي من المنتظر أن يغيب بيلينجهام عن المباراتين المقبلتين في الدوري أمام جيرونا وريال بيتيس، على أقل تقدير، وألا يؤثر ذلك الطرد على مشاركته في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال سوسيداد، على أن يعود أمام رايو فاليكانو في شهر مارس/ آذار المقبل، إذا تلقى الحد الأدنى من العقاب.يذكر أن الدولي الإنجليزي، نفى إهانة حكم مباراة الميرنجي وأوساسونا.وتدخل لوكا مودريتش قائد ريال مدريد ليستفسر من الحكم عن سبب الطرد، فأبلغه أن بيلينجهام أهانه وقال له "لفظ بذيء".وقال بيلينجهام في تصريحات لقناة ريال مدريد عقب المباراة: "من الواضح أنني قلت ذلك (هذا اللفظ) بعد أن ابتعدت بالفعل".وأضاف: "من الصعب أن يقول إنها إهانة لأنني لم أسبه، بالتأكيد كان هناك خطأ في التواصل، والنتيجة هي أنه تركنا بلاعب أقل".وختم: "إنها ليست إهانة، لقد كنت أتحدث مع نفسي، سترون ذلك في الفيديو".وسجل للميرينجي، كيليان مبابي بالدقيقة 15، بينما تعادل أنتي بوديمير لأوساسونا، في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.وبهذا التعادل، رفع الريال رصيده إلى 51 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الليجا، كما رفع أوساسونا رصيده إلى 32 نقطة، في المركز السابع.