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حسابات تأهل منتخب شباب العراق لدور ربع النهائي لبطولة آسيا
رياضة
2025-02-18 | 05:22
المصدر:
السومرية نيوز
1,414 مشاهدة
السومرية
نيوز – رياضة
أنهى منتخبُ شباب العراق، لكرةِ القدم تحضيراته استعداداً لمواجهةِ نظيره الأردني غداً الأربعاء، في ثالث مبارياته ضمن المجموعةِ الثانية لنهائياتِ بطولة كأس آسيا دون 20 عاماً المقامة حالياً في الصين.
وسيخوض
العراق
مواجهةَ الأردن على ملعبِ مركز لونغهوا الثقافيّ والرياضيّ بمدينة (شينزين) في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت الصين، العاشرة صباحاً بتوقيت بغداد، ويقودها الحكمُ الدوليّ الأوزبكي "عسكر نجف علييف".
وحضر الوحدة التدريبيّة، اليوم الثلاثاء، عُضو المكتب التنفيذيّ للاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، مشرف المنتخب محمد ناصر، وقادها المدربُ عماد محمد، والذي حثَّ اللاعبين على ضرورةِ اللعب من أجل الفوز لضمان التأهل الرسميّ لدور ربع النهائي للبطولة.
وسيفتقد المنتخب الشبابيّ خدمات اثنين من اللاعبين في مباراة الأردن، وهم كل من على مخلد بسببِ حصوله على بطاقة الحمراء في مباراة السعودية، وكذلك اللاعب مصطفى قابيل بداعي الإيقاف لحصوله على بطاقتين صفراء أمام كوريا الشمالية والسعودية.
ويتصدر منتخبُ الشباب مجموعته الثانية برصيد 4 نقاطٍ من تعادل أمام كوريا الشمالية بهدف، وفوز على منتخب السعودية بهدف من دون رد، وسيخوض مباراةَ الأردن غداً الأربعاء بخيار الفوز أو التعادل لضمان التأهل الرسميّ لدور ربع النهائي لبطولة آسيا.
وتتأهل المنتخباتُ الحاصلةُ على المراكز الأربعة الأولى في بطولةِ آسيا إلى نهائياتِ كأس العالم للشباب دون 20 عاماً 2025 والتي تستضيفها تشيلي.
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