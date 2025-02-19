أبرزها زاخو والطلبة.. 3 مباريات "مرتقبة" في الجولة 21 من "دوري النجوم" اليوم

يحتضن زاخو المواجهة المرتقبة بين المتصدر زاخو (39) نقطة، وضيفه (34) نقطة، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين، إذ يسعى أبناء الخابور إلى الحفاظ على الصدارة والابتعاد عن أقرب منافسيه الشرطة والزوراء، بينما يطمح الأنيق إلى زيادة رصيده النقطي والابتعاد عن مطارديه القوة الجوية ودهوك إلى جانب صورته بعد الأداء السلبي الذي ظهر به في الجولة الماضية، إذ تعادل أمام .في لقاء آخر، يستضيف (26) نقطة، نظيره (29) نقطة في مباراة تبدو متكافئة، إذ يسعى غزلان البادية إلى تحقيق فوز يعزز موقفه في جدول الترتيب، بينما يدخل هولير اللقاء بهدف التعويض واستعادة مستواه الفني بعد سلسلة من التذبذب.أما في المباراة الثالثة، فيستضيف الميناء (20) نقطة، فريق القاسم (31) نقطة، في لقاء يحمل طابع التحدي لكلا الفريقين، إذ يأمل أصحاب الأرض إنهاء سلسلة الهزائم، في حين يسعى القاسم لمواصلة عروضه القوية هذا الموسم.