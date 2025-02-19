منتخب شباب العراق يتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا

وخاض ليوث الرافدين مواجهة الأردن على مركز لونغهوا الثقافيّ والرياضيّ بمدينة (شينزين) في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت الصين، العاشرة صباحاً بتوقيت بغداد، ودار اللقاء الحكم الدولي الأوزبكي نجف علييف.وشهد المباراة منتخب شباب العراق، والمنتخب الأردني، عند الدقيقة 79 طرد حيدر حمد بعد ارتكابه خطأ متهور على اللاعب الأردني مؤمن الساكت.وبهذا التعادل، تأهل منتخب شباب العراق، كثاني المجموعة الثانية بعد المنتخب السعودي الذي تصدر المجموعة برصيد 6 نقاط عقب فوزه على كوريا الشمالية بهدفين لهدف، والعراق برصيد 5 نقاط.وبهذه الترتيب، سيواجه منتخب شباب العراق، منتخب أستراليا في الدور المقبل، كما سيواجه المنتخب السعودي منتخب الصين.استهل منتخب مشواره بالتعادل مع كوريا الشمالية 1-1، قبل أن يحقق فوزًا ثمينًا على السعودية 1-0، بينما منتخب السعودية استهل مشواره بالتغلب على المنتخب الأردني 0-1، وخسارة أمام في المباراة الثانية.وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في بطولة آسيا إلى نهائيات كأس العالم للشباب دون 20 عاماً 2025 التي تستضيفها تشيلي، إذ سبق للعراق أن تأهل إلى النسخة السابقة من المونديال عام 2023 في الأرجنتين بعدما احتل وصافة البطولة خلف المنتخب الأوزبكي.