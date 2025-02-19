لتعزيز الوصافة الخليجية.. دهوك يستضيف ظفار العماني اليوم

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله.وتأهل صقور الجبال إلى الدور نصف النهائي في الجولة السابقة بعد فوزه على أهلي صنعاء اليمني بثلاثية نظيفة، وضمن بذلك البطاقة الثانية عن المجموعة الأولى، التي يتصدرها الإماراتي برصيد (13) نقطة، بينما يقف وصيفاً وله (8) نقاط، ويأتي ظفار ثالثاً بـ(4) نقاط، في حين يتذيل أهلي صنعاء القائمة بـ(3) نقاط.وتمثل مباراة اليوم فرصة مثالية للقلعة الصفراء من أجل إنهاء مرحلة المجموعات بأفضل طريقة ممكنة، من خلال تحقيق نتيجة إيجابية مهمة على الصعيد المعنوي، إذ ستُحضّره نفسياً وبدنياً لموقعة نصف النهائي.ومن المقرر أن يلتقي في المربع الذهبي الاتفاق السعودي متصدر المجموعة الثانية، ذهاباً وإياباً في الخامس والثاني عشر من آذار المقبل.