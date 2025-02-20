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تعرف على مباريات اليوم الختامي للجولة 21 من دوري نجوم العراق

رياضة

2025-02-20 | 02:50
تعرف على مباريات اليوم الختامي للجولة 21 من دوري نجوم العراق
493 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تختتم اليوم الخميس، منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري نجوم العراق لكرة القدم للمحترفين بإقامة أربع مواجهات.

إذ يضيف فريق نفط ميسان نظيره الكرمة في ملعبه في الساعة الثانية والنصف ظهراً، وبذات التوقيت يحل نوروز ضيفاً على ديالى، فيما يحتضن ملعب الشعب الدولي في الخامسة مساءً مواجهة مثيرة تجمع القوة الجوية والحدود، وتختتم الجولة بلقاء الزوراء وكربلاء في ملعب النوارس عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

جدول المباريات ادناه:

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مباريات اليوم الختامي

الجولة 21 من دوري نجوم العراق

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