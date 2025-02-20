تعرف على مباريات اليوم الختامي للجولة 21 من دوري نجوم العراق

إذ يضيف فريق نفط ميسان نظيره الكرمة في ملعبه في الساعة الثانية والنصف ظهراً، وبذات التوقيت يحل نوروز ضيفاً على ديالى، فيما يحتضن الشعب الدولي في الخامسة مساءً مواجهة مثيرة تجمع القوة الجوية والحدود، وتختتم الجولة بلقاء الزوراء وكربلاء في النوارس عند الساعة السابعة والنصف مساءً.جدول المباريات ادناه: