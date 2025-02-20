فيما خاضت الفرق التي احتلت المراكز من التاسع إلى السادس عشر ملحقًا إقصائيًا لتحديد المتأهلين، وأسفرت المباريات عن تأهل كل من فينورد، كلوب بروج، بنفيكا، وبايرن ميونخ.تعتبر هذه القرعة محط أنظار عشاق كرة القدم، نظرًا لإمكانية وقوع مواجهات مثيرة بين عمالقة الأندية الأوروبية، مما يضفي مزيدًا من التشويق على .وفي هذا التقرير نقدم لكم موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2025 دور 16 والقنوات الناقلة، والفرق المتأهلة ونظام القرعة وأكثر..موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2025 دور 16 هو يوم الجمعة القادم الموافق 21 فبراير 2025 في مدينة نيون السويسرية.وتنطلق فاعليات القرعة في تمام الساعة الثانية عصرًا بتوقيت بغداد ومكة المكرمة، الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر.يمكنك متابعة قرعة دوري أبطال أوروبا 2025 دور 16 في المنطقة العربية مجانًا من خلال شبكة قنوات بي إن سبورت والتي ستنقل الحدث المرتقب من خلال قناة beIN Sports NEWS HD المفتوحة.

وسيكون البث المباشر للقرعة متاحًا بصورة مجانية عبر الإنترنت من خلال حساب القناة القطرية الرسمي على يوتيوب، فضلًا عن حسابات "يويفا" عبر مختلف المنصات بوسائل التواصل الاجتماعي.الفرق المتأهلة إلى دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2025تأهلت 8 فرق مباشرة من دور المجموعات إلى دور 16 في دوري أبطال أوروبا 2025، هي ليفربول وآرسنال وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن وليل وأستون فيلا.بينما تأهل من الملحق ريال مدريد على حساب مانشستر سيتي، وصعد كلوب وفينورد وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وبنفيكا وآيندهوفن.شهد دوري أبطال أوروبا 2025 تغييرات جوهرية في نظام البطولة، ارتفع عدد الفرق المشاركة إلى 36 فريقًا، وتم إلغاء تقسيم الفرق إلى مجموعات،وتقرر تغيير نظام القرعة الخاصة بالأدوار الإقصائية، حيث قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن تتحدد المباريات بناءً على مراكز الفرق في مرحلة الدوري.التاسع والعاشر يلعبان إما مع 23 أو 24، 11 و12 سيواجهان 21 أو 22، 13 و14 ضد 20 أو 19، 15 و15 ضد 17 أو 18.وتم تحديد مواجهات دور الـ16 بنفس الطريقة، فعلى سبيل المثال سيواجه ريال مدريد بعد أن تأهل على السيتي أتلتيكو مدريد أو باير ليفركوزن.