مواجهات "عربية-عربية".. قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

وأوقعت القرعة نادي الأهلي المصري
حامل اللقب مع نظيره فريق الهلال السوداني فيما يصطدم الجيش الملكي المغربي بنادي بيراميدز المصري
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وفي ما يلي نتيجة القرعة كاملة:
1- الأهلي المصري
- الهلال السوداني
2- بيراميدز المصري
- الجيش الملكي
3- ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي - الترجي الرياضي التونسي
4- مولودية الجزائر - أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.
مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا:
الفائز من مباراة صن داونز والترجي التونسي يواجه الفائز من مباراة الأهلي و الهلال السوداني.
الفائز من مباراة بيراميدز والجيش الملكي يواجه الفائز من مباراة مولودية الجزائر وأورلاندو باتريس الجنوب إفريقي.
مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا كالتالي:
مباريات الذهاب: أحد أيام 1 أو 2 أبريل 2025.
مباريات الإياب: أحد أيام 8 أو 9 أبريل.
مواعيد مباريات نصف النهائي
مباريات الذهاب: أحد أيام 18 أو 20 أبريل 2025.
مباريات الإياب: أحد أيام 25 أو 26 أبريل.