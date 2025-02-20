مواجهات "عربية-عربية".. قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

وأوقعت القرعة نادي الأهلي حامل اللقب مع نظيره فريق الهلال السوداني فيما يصطدم الجيش الملكي المغربي بنادي بيراميدز .وفي ما يلي نتيجة القرعة كاملة:1- الأهلي - الهلال السوداني2- بيراميدز - الجيش الملكي3- ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي - الترجي الرياضي التونسي4- مولودية الجزائر - أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا:الفائز من مباراة صن داونز والترجي التونسي يواجه الفائز من مباراة الأهلي و الهلال السوداني.الفائز من مباراة بيراميدز والجيش الملكي يواجه الفائز من مباراة مولودية الجزائر وأورلاندو باتريس الجنوب إفريقي.مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا كالتالي:مباريات الذهاب: أحد أيام 1 أو 2 أبريل 2025.مباريات الإياب: أحد أيام 8 أو 9 أبريل.مواعيد مباريات نصف النهائيمباريات الذهاب: أحد أيام 18 أو 20 أبريل 2025.مباريات الإياب: أحد أيام 25 أو 26 أبريل.