أول تعليق من سيميوني على مواجهة الريال في دوري أبطال أوروبا

علق مدرب فريق أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، اليوم الجمعة، على مواجهة في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما أوقعتهما القرعة في مواجهة بعضهما البعض.





وأوقعت قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا فريق في مواجهة نظيره أتلتيكو مدريد، في ثمن نهائي البطولة، وقد سبق أن تواجه الفريقين خلال 6 سابقة في القارية.



وإليكم جميع نتائج مواجهات الفريقين في جميع المسابقات:



المباريات: 236 مباراة



انتصارات مدريد: 120



انتصارات أتلتيكو: 59



تعادل الفريقين: 57



أهداف مدريد: 407



أهداف أتلتيكو: 306

وقال مدرب أتلتيكو دييغو سيميوني بعد القرعة ضد مدريد: "نحنُ مستعدون، ستكون مُباراة رائعة".وأوقعت قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا فريق في مواجهة نظيره أتلتيكو مدريد، في ثمن نهائي البطولة، وقد سبق أن تواجه الفريقين خلال 6 سابقة في القارية.وإليكم جميع نتائج مواجهات الفريقين في جميع المسابقات:المباريات: 236 مباراةانتصارات مدريد: 120انتصارات أتلتيكو: 59تعادل الفريقين: 57أهداف مدريد: 407أهداف أتلتيكو: 306