فليك يعلق على مواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

وقال فليك: "أعتقد أنها مباراة صعبة، بنفيكا يلعب بشكل جيد للغاية. إنهم أقوياء، وقد رأينا أنهم يعرفون منافسيهم جيدًا مؤخرًا. ليس من السهل مقارنتهم. لا أعتقد أنهم خصم سهل على الإطلاق".وعن إمكانية مواجهة في نهائي دوري الأبطال، قال: "علينا أولاً أن نصل إلى النهائي ولا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه بدايةً من بنفيكا وهو فريق جيد جدًا".الجدير بالذكر أن برشلونة واجه بنفيكا في دور المجموعات من دوري الأبطال وحقق انتصارًا تاريخيًا صعبًا بنتيجة 5-4 على الفريق .