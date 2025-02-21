حكيم شاكر: هدفنا حصد اللقب الخليجي لقدامى اللاعبين

وأقيم، عصر اليوم الجمعة، المؤتمرُ الصحفيّ لمدربي منتخبات المجموعة الثانية لبطولةِ لقدامى اللاعبين التي تضم والسعودية والبحرين واليمن في قاعةِ فندق كراون بلازا حيث مقر إقامة المنتخبات المشاركة في .وقال مدربُ منتخبنا لقدامى اللاعبين، حكيم شاكر، في الصحفي، إن تحضيراتَ المنتخب بدأت متأخرةً جدا لأسبابٍ مختلفة، لكننا عملنا على تعويضِ هذا التحضير المتأخر من خلال انتقاءِ عملية اللاعبين بشكل .وأضاف: إن ظروفًا مختلفةً أرغمتنا على خسارةِ العديد من النجوم في هذه البطولة، إضافةً إلى غياب الجيل التسعينيّ بالكامل لأنه لم يشترك في البطولاتِ الخليجية في تلك الفترة.وأوضح شاكر: إن الثقةَ عالية جداً باللاعبين المتواجدين حالياً، وهدفنا التنافس على حصد اللقب رغم صعوبة المهمة كون بقية المنتخبات قد استعدت بشكلٍ جيد.واختتم المدرب حكيم حديثه بالثناءِ على الاتحاد الخليجيّ لتنظيمه هذا الاستحقاق المهم الذي يندرج ضمن خانةِ التكريم والاحتفاء بنجوم الأمس.