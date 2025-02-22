العراق في اختبار حاسم أمام أستراليا في كأس آسيا تحت 20 عاماً

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يستعد المنتخب للشباب، اليوم السبت، لمواجهة نظيره الاسترالي في مباراة مصيرية حاسمة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة آسيا لكرة القدم دون 20 عاماً.





وستقام المباراة على مركز باوان الرياضي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الصين، الثانية والنصف عصراً بتوقيت العاصمة .

ويسعى منتخب الى تحقيق لقبه السادس، فيما يسعى منتخب أستراليا الى تحقيق أول القابه في تاريخ . وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في اسيا إلى نهائيات كأس العالم للشباب دون 20 عاماً 2025 والتي تستضيفها تشيلي.