اليوم.. منتخب العراق للقدامى يخوض أولى مبارياته في البطولة الخليجية

نيوز – رياضة



يخوض منتخب للقدامى، اليوم السبت، أولى مبارياته في كأس الخليج للقدامى في الكويت.

وسيلعب منتخب للقدامى، في المجموعة الثانية إلى جانب والبحرين واليمن، إذ تقام بشكل محاكٍ لبطولة "خليجي 26" التي أقيمت في الكويت مؤخرا.



وتوجه المنتخب الأربعاء إلى الكويت، استعدادًا للمشاركة في كأس الخليج، حيث يستهل أسود الرافدين مشوارهم في اليوم السبت بمواجهة منتخب اليمن. وفي اليوم التالي، يواجه منتخب البحرين، ثم يختتم مرحلة المجموعات بملاقاة منتخب يوم الإثنين المقبل.