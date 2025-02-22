مباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني اليوم.. والموعد والقنوات الناقلة

ويدخل برشلونة المباراة وهو في قمة مستواه حيث يحتل المركز الأول في جدول الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على غريمه التقليدي .بينما يحتل فريق لاس بالماس المركز السابع عشر في الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة مما يعكس التحديات التي يواجهها في سعيه للهروب من منطقة الهبوط.وكان برشلونة قد خسر أمام لاس بالماس في مباراتهما في الدور الأول من هذا الموسم على "مونتجويك" بهدفين لهدف.وتنطلق المباراة في الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت والسعودية وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 ويتولى مهمة التعليق المعلق خليل البوشي.وأعلن المدرب هانز فليك قائمة برشلونة لمباراة لاس بالماس والتي شهدت غياب أنسو فاتي دون سبب معلن في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله في النادي الإسباني.وتواجد فاتي في قائمة برشلونة في الجولة الماضية ضد رايو فاليكانو حيث جلس على دكة البدلاء ولم يشارك.