رونالدو على خطى راموس.. نادي آخر يدخل على خط المفاوضات

ينتهي عقد النجم البرتغالي البالغ من العمر 40 عاماً مع السعودي بنهاية الموسم الحالي، بعد أن انضم للنادي في شهر كانون الثاني / يناير 2022 في صفقة انتقال مجانية، إثر فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنكليزي.ونقلت صحيفة "mvsnoticias" تصريحات مثيرة لحاكم ولاية نويفو ليون، صامويل غارسيا، الذي ألمح فيها إلى إمكانية التعاقد مع رونالدو.وأفادت الصحيفة أن غارسيا كشف عن تفكيره في ضم نجم نادي السعودي إلى صفوف نادي تيغريس المكسيكي. وأضافت أن الحاكم المكسيكي ذكر في مقابلة تلفزيونية أنه سيجري محادثات مع ماوريسيو دوهنر، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة "سيمكس"، لاستكشاف إمكانية التعاقد مع نجم السابق.وجاءت هذه التصريحات رداً على التأثير الكبير الذي أحدثه وصول النجم الإسباني سيرجيو راموس إلى فريق مونتيري المكسيكي، حيث قال غارسيا: "لا أخاف أبداً من صفقة انضمام راموس إلى مونتيري، وأنا سأقوم بالتحدث مع دوهنر بشأن إمكانية التعاقد مع كريستيانو رونالدو".وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو، الذي يبلغ من العمر 40 عاماً، مرتبط بعقد مع نادي السعودي حتى شهر حزيران / يونيو المقبل، مما يجعل من الصعب عملياً رؤية "صاروخ ماديرا" في الدوري المكسيكي، خاصةً بسبب راتبه المرتفع.وكانت تقارير صحافية قد أشارت في وقت سابق إلى اقتراب نادي من تجديد عقد نجمه المخضرم كريستيانو رونالدو لمدة موسم آخر، ليواصل اللعب مع "العالمي" حتى عام 2026، مع الحفاظ على نفس بنود عقده الحالي مع زيادة في مكافآت التتويج بالألقاب.وخاض رونالدو بقميص السعودي 92 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 82 هدفاً وقدم 19 تمريرة حاسمة.