منتخبنا الشبابي يودع البطولة الآسيوية بعد الخسارة من استراليا ويخفق بالتأهل للمونديال

وأحرز أهداف منتخب الشباب كل من في الدقيقة 16، ومصطفى قابيل في الدقيقة 26، فيما جاءت أهداف المنتخب عن طريق يوفانوفيتش في الدقيقة 22، وبينغوتس كيكانوس في الدقيقة 62، وألكسندر بادولاتو في الدقيقة 74.وانتهت المباراة بخسارة منتخبنا بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام نظيره الأسترالي، ضمن نهائيات كأس للشباب دون (20 عامًا) المقامة حاليًا في .وبهذه الخسارة، فقد منتخبنا الشبابي فرصة التأهل إلى نهائيات للشباب.