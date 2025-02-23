ريال مدريد يستضيف جيرونا في الدوري الاسباني اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة

ويدخل المباراة وعينه على صدارة الدوري حيث يحتل المركز الثالث برصيد 51 نقطة مع مباراة مؤجلة، خلف كل من برشلونة المتصدر بـ54 نقطة وأتلتيكو صاحب المركز الثاني بـ53 نقطة بينما يحتل جيرونا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة.ويسعى إلى الفوز لمعادلة برشلونة في صدارة النقاط حيث حقق الفريق الكتالوني فوزا أمام لاس بالماس بهدفين دون رد كما تعادل في الجولة الماضية من الدوري الإسباني أمام أوساسونا بهدف لمثله.وتنطلق المباراة في الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت مصر، السادسة والربع مساء بتوقيت والسعودية وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 وسيعلق أحمد البلوشي على أحداث اللقاء.