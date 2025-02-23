السومرية تنشر التشكيلة الرسمية لمنتخبنا الوطني لقدامى اللاعبين امام البحرين

اعلن المدير الفني لمنتخبنا الوطني لقدامى اللاعبين، حكيم شاكر، اليوم الاحد، عن التشكيلة الرسمية لمواجهة البحرين ضمن في .





التشكيلة ادناه:





ونشر الاتحاد لكرة القدم، التشكيلة لمنتخب قدامى لاعبي امام منتخب البحرين والتي تجري اليوم الاحد ضمن كأس لقدامى اللاعبين.التشكيلة ادناه: