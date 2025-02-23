تقنية VAR حاضرة في دور الـ16 لبطولة كأس العراق

وقال درجال في بيان، ورد لـ نيوز، إنه "بحثَ مع مدير تقنية VAR في الاتحادِ إمكانيةَ حُضورِ التقنيةِ في مبارياتِ دور الـ 16 لبطولةِ الكأس. مبيناً: إن حضورَ التقنيةِ في المبارياتِ المُقبلة يعدُّ أمراً مهماً وضروريا".من جهته، أكد مديرُ تقنية VAR في الاتحادِ "جاهزيةَ طواقمه الفنيّة والإداريّة للحُضورِ في مبارياتِ كأس العراق"، مؤكداً إن "الدعمَ الكبير الذي يوليه رئيس الاتحاد لكرة القدم درجال للعملِ الخاصّ يعطي دافعاً كبيراً للاستمرارِ بالنهجِ نفسه الذي اتّبعناه منذ الموسم الماضي، وعملنا على تطويره هذا الموسم بما يؤمن حضوراً باهراً في كل الجولاتِ السابقة للدوري".