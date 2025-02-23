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تقنية VAR حاضرة في دور الـ16 لبطولة كأس العراق
رياضة
2025-02-23 | 11:55
868 مشاهدة
أعلن رئيس الاتحاد
العراقي
لكرة القدم،
عدنان
درجال، اليوم الاحد، أن تقنيةَ VAR ستكون حاضرة في مباريات دور الـ16 لبُطولة كأس
العراق
.
وقال درجال في بيان، ورد لـ
السومرية
نيوز، إنه "بحثَ مع مدير تقنية VAR في الاتحادِ
علي كريم
إمكانيةَ حُضورِ التقنيةِ في مبارياتِ دور الـ 16 لبطولةِ الكأس. مبيناً: إن حضورَ التقنيةِ في المبارياتِ المُقبلة يعدُّ أمراً مهماً وضروريا".
من جهته، أكد مديرُ تقنية VAR في الاتحادِ
علي كريم
"جاهزيةَ طواقمه الفنيّة والإداريّة للحُضورِ في مبارياتِ كأس العراق"، مؤكداً إن "الدعمَ الكبير الذي يوليه رئيس الاتحاد
العراقي
لكرة القدم
عدنان
درجال للعملِ الخاصّ يعطي دافعاً كبيراً للاستمرارِ بالنهجِ نفسه الذي اتّبعناه منذ الموسم الماضي، وعملنا على تطويره هذا الموسم بما يؤمن حضوراً باهراً في كل الجولاتِ السابقة للدوري".
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