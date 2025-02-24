التشكيلة الأساسية لمواجهة قدامى اللاعبين امام السعودية

أعلن المدير الفني لمنتخبنا الوطني لقدامى اللاعبين، حكيم شاكر، اليوم الاثنين، عن التشكيلة لمواجهة المنتخب السعودي ضمن كأس لقدامى اللاعبين.





التشكيلة ادناه:





ونشر الاتحاد لكرة القدم التشكيلة لمنتخب قدامى لاعبي امام منتخب والتي تجري اليوم الاثنين ضمن كأس لقدامى اللاعبين.التشكيلة ادناه: