أسطورة إنجليزي يعلق على صلاح: لا يمكن إيقافه

وسجل صلاح هدفًا وصنع آخر، في فوز على مضيفه سيتي، بهدفين دون رد، أمس الأحد، على الاتحاد، ضمن لقاءات الجولة 26 للبريميرليج.واختار شيرار التشكيل المثالي للجولة 26 من البريميرليج، الذي شهد تواجد .وفسر شيرر اختياره لصلاح في تصريحات للموقع الرسمي للبطولة حيث قال: "صلاح لا يمكن إيقافه، حيث سجل هدفا وصنع آخر في نفس المباراة مرة أخرى".وأضاف: "كما عاد صلاح من أجل مساعدة ترينت ألكسندر أرنولد في الدفاع للتعامل مع جيريمي دوكو".وضم التشكيل المثالي للجولة باختيارات شيرر، لاعبين اثنين آخرين من هما أليسون بيكر ودومينيك سوبوسلاي.وقال شيرر عن سبب اختياره سوبوسلاي: "كان عنصراً محورياً في من خلال سيطرته على وسط الملعب، وساهم في فوز فريقه في مباراتين، بتسجيل هدف وتمريرة الحاسمة".وبشأن أليسون صرح: "كان مؤثرًا كالمعتاد حيث حافظ على نظافة شباكه. لقد سيطر على منطقة جزاء فريقه بشكل جيد وقام بتصد حاسم لحرمان عمر مرموش من فرصة العودة إلى المباراة".