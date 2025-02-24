​​​​​​​تيباس: لولا انتهاء قضية نيجريرا لهبط برشلونة

وقال تيباس، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "الفساد الرياضي يدخل ضمن المجال الجنائي، ولا يوجد قانون للتقادم، وهذا لا يعني أن هناك شراء للحكام. نعتقد أن كان التأثير على ترقية وهبوط الحكام".وتابع: "في المجال الرياضي، عندما يتم اكتشافه، يكون قد تم وصفه بالفعل، لو كان بوسعنا فرض العقوبات، فبالطبع سنفعل ذلك".وأضاف: "لقد قلت ذلك بالفعل في أحد منتديات صحيفة "لافانجارديا"، إذا لم يتم النص على ذلك، فإن برشلونة سوف يهبط إلى الدرجة الثانية".وظهرت قضية "نيجريرا" في شباط 2023، وتم اتهام برشلونة بارتكاب جرائم فساد عبر تقديم دفعات مالية بقيمة 7.3 مليون يورو إلى نيجريرا بين عامي 2000 و2018.وأكد برشلونة، أنه استعان بخدمات نيجريرا كمستشار خارجي، لتزويد النادي الكتالوني بتقارير تتعلق بالتحكيم.واستقر القاضي المكلف بالنظر في قضية نيجريرا، على إلغاء تهمة الرشوة، وبحسب صحيفة "سبورت" فإن المحكمة أبطلت تهمة الرشوة، لأنها ترى أن "نيجريرا لا يمكن اعتباره موظفًا عامًا".