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عصابة تُدخل نجوم الدوري الإنجليزي في حالة رعب.. ما القصة؟
رياضة
2025-02-25 | 01:37
721 مشاهدة
السومرية
نيوزـ دوليات
بات العديد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز يعيشون في حالة من الخوف والترقب، في ظل استهدافهم من قبل عصابات منظمة تعمل بأساليب محترفة.
تزايدت
حالات
الاعتداء والسرقة التي تستهدف الرياضيين البارزين بسبب امتلاكهم ثروات وممتلكات ثمينة بفضل أجورهم المرتفعة.
وفي خطوة استباقية، استعان بعض لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز بفرق أمنية متخصصة بعد تلقي تحذيرات حول نشاط عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات الفاخرة.
وأشارت صحيفة "ديلي ميل"
البريطانية
إلى وجود "مشكلة أمنية خطيرة" في منطقة تشيشير، التي يقطنها عدد من
نجوم
أندية مانشستر (سيتي ويونايتد) وميرسيسايد (ليفربول وإيفرتون).
وكشف تنبيه أرسل إلى العاملين مع اللاعبين في الأندية بالمنطقة أن العصابة تعمل باحترافية عالية، وتستخدم ناقلات سيارات لسرقة عدة مركبات في وقت واحد.
ولمواجهة هذا التهديد، لجأ اللاعبون إلى تعزيز إجراءات الأمن الشخصي، حيث استعانوا بعناصر سابقة في الجيش وفرق مدربي الكلاب لتأمين المناطق التي تعتبر "عالية الخطورة".
ومن المعتاد أن يلجأ اللاعبون إلى الجنود السابقين لتأمين منازلهم وحماية أسرهم أثناء مشاركتهم في المباريات مع أنديتهم أو منتخباتهم.
كما قامت عدة أندية بتشكيل مجموعات للمناقشة وتبادل المعلومات ووضع خطط استباقية لحماية اللاعبين وعائلاتهم من هذه التهديدات الأمنية المتزايدة.
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