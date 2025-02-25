العراق يتجاوز قطر ويبلغ نهائي بطولة "قدامى اللاعبين"

تمكن منتخبنا الوطني لكرة القدم، الثلاثاء، من الفوز على نظيره في كأس لقدامى اللاعبين التي تحتضنها .

وانتهت المباراة بفوز بهدف نظيف سجله أحمد. وبهذا الفوز منتخبنا الوطني الى المباراة النهائية ويضرب موعدا مع نظيره يوم غد الأربعاء الساعة السابعة مساءً بتوقيت .