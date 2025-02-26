اليوم.. منتخب قدامى اللاعبين يلاقي عُمان في نهائي الخليج

وضمن منتخبنا بلوغ المباراة النهائية بعد فوزه المستحق مساء أمس على نظيره القطري بهدف نظيف أحرزه المهاجم حمادي أحمد مطلع الشوط الثاني.بدوره تأهل منتخب عُمان بعد تخطيه عقبة نظيره البحريني بنتيجة (2 – 1) في لقاء نصف النهائي الأول.وبرغم صعوبة المواجهة أمام منتخب عُمان الذي يضم في صفوفه العديد من اللاعبين المتميزين، إلا أنَّ منتخبنا يتطلع للفوز في لقاء اليوم ونيل شرف التتويج بلقب بنسختها الأولى.